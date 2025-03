Ako još niste čuli za ovu ljepoticu, odsad će vam njezino ime biti poznato!

Njemačka glumica Sophia Thomalla oduševila je izgledom na plaži u Miamiju.

Njemačka glumica Sophia Thomalla pohvalila se brutalnim izgledom u bikiniju, ali vitka figura nije bila razlog zbog kojeg su brojni pogledi bili upereni u nju.

Sophia Thomalla Foto: Profimedia

Sophia Thomalla Foto: Profimedia

Sophia ima potpuno istetovirane ruke, a sviđaju li se vama ukrasi koje ima recite nam u anketi.

Sviđaju li vam se tetovaže Sophije? Da, brutalno joj stoje

Ne, ne volim tetovaže Da, brutalno joj stoje

Ne, ne volim tetovaže Ukupno glasova:

Inače, Sophia ima 35 godina, a iza nje su uloge u ''Are You The One?'', ''Rising High'', ''Gorskom liječniku'' i drugima. Također vodi i nekoliko reality showova.

U vezi je s tenisačem Alexanderom Zverevim.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity ''Degutantno! Uporna je, ali ne ide!'' Je li ovo najbizarniji outfit Ivane Knoll dosad?

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Jedna od najljepših Hrvatica objavila fotku samozatajnog partnera s kojim je dugo negirala vezu!

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je nestala naša operna diva Ivanka Boljkovac? Fotografi su je uhvatili nakon dugo vremena!

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner progovorila o razvodu od Vlade Kalembera: ''Nije lako stalno čitati o toj temi''

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena otkrila novi datum u Areni i poručila publici: "Započinjemo novu eru zajedno"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je TikTokerica sa 16,3 milijuna pratitelja zbog koje su mnogi počeli sumnjati u iskrenost influencera?

Pogledaji ovo Celebrity Sin Arnolda Schwarzeneggera pozirao potpuno gol, strateške dijelove lukavo je sakrio

Pogledaji ovo Celebrity Ivan Rakitić supruzi pokazuje sve turističke destinacije naše regije, evo gdje ju je sada odveo!