Ovaj nepoznati detalj o našem Lasagni sigurno niste znali! I prije Eurosonga ostvario je velik inozemni uspjeh

Baby Lasagna prije velikog samostalnog uspjeha bio je dio dviju metal-grupa, a za jednu od njih pisao je i pjesme.

Hrvatska je u finalu Eurosonga, a naš je predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" i glavni favorit za pobjedu na natjecanju.

Pravog imena Marko Purišić, kao Baby Lasagna počeo je djelovati tek krajem prošle godine i prije pojavljivanja na Dori pod tim je imenom izbacio još dvije pjesme, "IG BOI" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much".

No Marko je i prije toga ostvario inozemni uspjeh u Njemačkoj. U veljači prošle godine dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc, u kojoj svira i njegov brat Martin, za koji je Marko pisao pjesme, jer je zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Mono Inc poznati je njemački sastav koji ima četiri redovna člana, Kathu Miu, Martina Englera, Carla Fonrniju i Markova brata Martina, pod umjetničkim imenom Val Perun.

Neke od njihovih najpoznatijih pjesama su ''Children Of The Dark'', ''Princess Of The Night'', ''Heartbeat Of The Dead'', ''Right For The Devil'' i brojne druge, a kako zvuče, poslušajte u nastavku.

Ljubiteljima žestokog zvuka Marko je poznat i kao gitarist grupe Manntra, u kojoj je počeo svirati 2011. godine dok je još bio maloljetan.

To mu je bio prvi ozbiljniji glazbeni angažman, a grupu je nekoliko puta napuštao i opet joj se vraćao.

