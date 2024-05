O našem Baby Lasagni ne prestaje se pisati ni nakon drugog polufinala Eurosonga, pogledajte kakvi su komentari: "Sad se zna..."

Korisnici društvenih mreža raspisali su se o našem Baby Lasagni i nakon druge polufinalne večeri Eurosonga, u kojoj on nije nastupio.

Poznati su svi finalisti Eurosonga, a nakon što je održano i drugo polufinale, korisnici društvenih mreža opet su se raspisali o našem Baby Lasagni, koji je izborio finale još u prvom polufinalu u utorak.

Evo što su gledatelji pisali o hrvatskom predstavniku nakon što su pogledali sve nastupe.

"Ako Baby Lasagna u subotu ne pobijedi prestat ću vjerovati u Europu", "Sad se zna pravi pobjednik", "Drugi mu nisu ni blizu", "Cijela Europa sada ovisi o Baby Lasagni, dajte mu da pobijedi", neki su od komentara s Twittera, a još ih donosimo u nastavku.

Mislite li i dalje da će Baby Lasagna pobijediti na Eurosongu? Da

Ne

Ne znam Da

Ne

Ne znam Ukupno glasova:

Either Baby Lasagna will win this Saturday or I'll stop believing in Europe anymore and I'll leave stating "Europe? I don't know her" 🇭🇷🥇pic.twitter.com/nz4xZh1h8j — króličić 🐰 · 🟥 · 🇭🇷🇳🇱🇱🇹🇺🇦🇨🇭 (@balkaniara) May 8, 2024

baby lasagna haters i'm sorry, but this is the only performance giving winner vibes



ZAGREB 2025🇭🇷 pic.twitter.com/1PrTwInreS — fever | 🇭🇷 (@chromosomatica) May 9, 2024

I can’t believe that the whole Europe and the world is relying on poor Baby Lasagna’s back, can this man have a break😭😭



GIVE CROATIA A WIN, HE DESERVES IT AFTER EVERYTHING. 🇭🇷 — Ocean 🌊 | 🇮🇹🇭🇷🇫🇷🇺🇦🇱🇹 (@oceaniitobackup) May 9, 2024

The winner confetti at the end of the telecast are going to look INSANE here, just saying #Eurovision #Eurovision2024 #Croatia #BabyLasagna pic.twitter.com/6bj9BEkbRn — Globus Hystericus (@Prkan_708) May 9, 2024

Now we know that #BabyLasagna is above everyone this year#Eurovision2024 — Soft Towel (@soft_towel_) May 9, 2024

Baby Lasagna i dalje je uvjerljivi favorit na kladionicama, no stanje se promijenilo nakon drugog polufinala i više Hrvatskoj nije najveća konkurencija Švicarska već Izrael, koji je zasjeo na drugo mjesto. Kakve su nam trenutno šanse za pobjedu, provjerite OVDJE.

Finale Eurosonga je u subotu 11. svibnja, a redoslijed nastupa pogledajte OVDJE.

