Pogledajte reakciju Baby Lasagne na prolazak predstavnice Srbije u finale Eurosonga, društvenim mrežama širi se snimka

Društvenim mrežama proširila se snimka reakcije Baby Lasagne kad je predstavnica Srbije prozvana kao finalistica Eurosonga u prvom polufinalu.

U prvom polufinalu Eurosonga, osim našeg Baby Lasagne, prolazak u finale izborila je i predstavnica susjedne nam Srbije Teya Dora.

Nju su prozvali kao prvu finalisticu, a kamere RTS-a u tom su trenutku snimile reakciju Baby Lasagne, odnosno Marka, koji je bio presretan zbog Teye Dore.

See you in the Finals! ❤️

The strength is inside of us. Every person has their own Northen Star to guide them and inner Ramonda resilience to trive. 🌸

Vote for Serbia! 🇷🇸



Srbija je u finalu Pesme Evrovizije 2024, a ovo je naš put! ✨

Hvala na podršci! 🫶 pic.twitter.com/MVXRagGBtp