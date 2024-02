Znate li da Baby Lasagna ima brata? Obojica se bave glazbom, a donedavno su surađivali, evo kako izgleda

Evo kako izgleda brat Baby Lasagne, obojica se bave glazbom, a jedan od njih napustio je bend kako bi nastavio solo karijeru.

Glavna tema u Hrvatskoj, ali i šire, danas je Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna koji je s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim'' pobijedio na Dori.

28-godišnji glazbenik iz Umaga ostvario je glazbenu karijeru kao nekadašnji član grupe Maantra, a surađivao je s hrvatskim glazbenicima te ostvario uspjeh i na njemačkoj sceni. No Marko nije jedini u obitelji koji se bavi glazbom.

Njegov 26-godišnji brat Martin također je glazbenik, a braću povezuje i jedan zajednički uspjeh.

Naime, Lasagna je napisao tekstove za album Ravenblack benda Mono Inc., koji je bio odlično prihvaćen u Njemačkoj i našao se na prvom mjestu službene njemačke ljestvice slušanosti, za što je dobio i nagradu.

Upravo u tom bendu njegov brat Martin svira bas gitaru, a nastupa i pod umjetničkim imenom Val Perun.

Osim toga, Martin ima i svoj YouTube kanal imena MrtviMartin na kojem pokazuje svoje bubnjarske vještine.

Nakon zajedničke karijere, Marko je odlučio nastavili solo karijeru 2023. godine pod imenom Baby Lasagna kako je trenutno i najpoznatiji, a njegova prva pjesma bila je ''IG Boi''. Uslijedio je i singl "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much", a onda i ''Rim Tim Tagi Dim''.

