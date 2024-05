Bivša predsjednica pozvala je sve da glasaju za Lasagnu: ''Ujedinimo se pod hrvatskom zastavom''

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je sve da glasaju za Baby Lasagnu.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović objavila je na X-u poruku podrške Baby Lasagni uoči finala.

Podijelila je snimku kada je cijela Hrvatska zaplesala ''Rim Tim Tagi Dim'' te pozvala pratitelje da glasaju za Baby Lasagnu.

"Cijela Hrvatska ujedinila se i u podne zaplesala Rim Tim Tagi Dim. Ujedinimo se pod hrvatskom zastavom večeras na Euroviziji. Pridružite nam se u podršci našeg talentiranog predstavnika Marka Purišića! Ne propustite, gledajte Euroviziju i glasajte za Hrvatsku", napisala je.

The whole of #Croatia united at noon today dancing to #BabyLasagna and #RimTimTagiDim. Let’s all unite behind 🇭🇷 tonight at #Eurovision2024! Join us as we support our talented representative Marko Purišić! Don't miss out, tune in and vote for Croatia!



Drži se, Marko! Sretno! pic.twitter.com/ntYR9ab8lh