Francuski predstavnik osvojio je srca brojnih gledateljica, svojim nastupom mogao bi pomrsiti račune favoritima?

Slimane je predstavio Francusku svojom pjesmom ''Mon Amour'', trenutno je šesti na kladionicama.

Francuska je ove godine na Eurosong poslala pjevača Slimanea koji je rođen u Alžiru.

Svojom pjesmom ''Mon Amour'' sve one ljepšeg spola ostavio je bez teksta, a jednostavan nastup kojeg su brojni s nestrpljenjem čekali nije mogao proći nezapaženo.

A evo i kakve su reakcije na društvenim mrežama.

''Slimane, oženi me'', ''Tako je zgodan'', ''Naježila sam se, plakat ću'', pišu mu obožavateljice.

Slimane is such a good looking man — illie 🇭🇷🇬🇧🇮🇹🇳🇱🇱🇹 (@cosasalvare) May 9, 2024

SLIMANE MARRY ME NOW 😫 #Eurovision — tayson 💘 | 🇭🇷🇫🇷🇨🇭🇺🇦🇮🇹 (@tayson_tv2) May 9, 2024

OH MY GOD SLIMANE!!!!!!! GOOSEBUMPS I’M GONNA CRY #Eurovision2024 pic.twitter.com/BMKM2pvKOr — E L I F 🍉🪿🫧 | 🇬🇷🇦🇲🇭🇷 (@letscountsmiles) May 9, 2024

A neki su se i našalili.

''Francuzi pjevaju na francuskom, kakvo iznenađenje'', ''Lijepo je vidjeti da je Lewis uzeo pauzu od F1'', pisali su.

What a surprise, the french contestant is singing in French. #Eurovision2024 — Bewitched Cat (@TheBewitchedCat) May 9, 2024

Nice to see Lewis has taken a break from the F1 #France #Eurovision2024 pic.twitter.com/EVwctQihHX — Jade Louise (@JadeLouise077) May 9, 2024

