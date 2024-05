Svi pričaju o muškarcima u tangama koji su plesali sa španjolskom predstavnicom: ''Sam Smithovi!''

Španjolska Nebulossa nastupila je u finalu Eurosonga, nižu su reakcije na društvenim mrežama.

Svoj finalni nastup odradila je i španjolska Nebulossa.

Osim kontroverznim tekstom u pjesmi ''Zorra'', pozornost privlači i nastupom s dva muška plesača, a evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía#Eurovision2024 🦊 pic.twitter.com/jqdECBzpy6 — Radical Pony ⸆⸉  (@PonyThony) May 11, 2024

Spain is absolute madness this year, I freaking love it #Eurovision2024 — B. (@Boo997) May 11, 2024

Any else thinking those dancers for Spain are a it Sam Smithesque #Eurovision2024 — Rob Chorley (@bobbiebluenose) May 11, 2024

Spain delivering a classic Eurovision banger #Eurovision2024 — Caroline McCarthy she/her (@_cemccarthy_) May 11, 2024

