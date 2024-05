Burne reakcije na nastup izraelske predstavnice: ''Zašto je ona i dalje na Eurosongu?''

Izrael je nastupio u finalu Eurosonga, evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

Nastup Izraelke Eden Golan nije ni završio, a društvene mreže već su pune komentara.

Evo nekih od njih.

''Zašto je ona i dalje na Eurosongu?'', ''Uključit ću TV za tri minute opet'', ''Stavljaju fejk aplauz u pozadinu'', pišu.

I guess I'll turn it back on in 3 minutes#Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/AObs6Y5VHW — Yeast infection (@EvaFerre5) May 11, 2024

They’re putting fake applause because of all the booing 🤣🤣🤣 #Eurovision2024 #EUROVISION — Kls fn (@klssfn) May 11, 2024

#EdenGolan is preforming now !!! Go off Queen !!!!! 🇮🇪❤️🇮🇱 — Lee3.0😉🍌 (@Leexx24xx) May 11, 2024

Image d’un électeur de la France insoumise au moment du passage d’#EdenGolan lors de la finale de l’#Eurovision2024. 😂



Imaginez dans quel état ils seront si #Israël devait remporter ce soir le concours…



Raison de plus de continuer à voter massivement pour #Israël ! pic.twitter.com/s9wpOVhW2Y — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) May 11, 2024

