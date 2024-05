Baby Lasagna podijelio dojmove nakon zadnje probe prije Eurosonga: "Sad sam opušteniji, nadam se da ću vas učiniti ponosnima!"

Švedska se priprema za Eurosong, a u Malmöu su jake sigurnosne mjere i policija na svakom koraku. Očekuju se pro-palestinski prosvjedi, ali policija tvrdi da je spremna na sve scenarije. U samoj areni zato je veselo, održana je generalna proba, a ekipa Dnevnika Nove TV je nakon nje razgovarala s Baby Lasagnom.

"Rim tim tagi dim" orilo se danas u Areni Malmö gdje je održana generalna proba uoči polufinala Eurosonga. Baby Lasagna zadovoljan je kako sve zvuči i izgleda, a još uvijek je i bez pretjerane treme.

"Mislim da će mi postat nevjerojatno kad se osvrnem, baš smo komentirali s timom da nemamo osjećaj kao da smo na Euroviziji, kao da smo na nekoj ekskurziji, uopće nisam shvatio što se događa, ali siguran sam da hoću kad prođe malo vrijeme i kad se mogu osvrnut na što se dogodilo", rekao je Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna za Dnevnik Nove TV.

Predstavnici svake zemlje jučer su izašli na slavni tirkizni tepih. Baby Lasagna za tu priliku odabrao je poseban kostim, a tu je bio i zaštitni znak - tabletići.

Pripreme traju već danima, iza njega je i nekoliko proba, a na predviđanja o pobjedi kaže: "Job is not done, nije gotovo ništa, nema se šta slavit i veselit, meni je isti osjećaj kao kad sam bio drugi, sad sam samo opušteniji jer izgleda da smo nešto dobro napravili pa su nas stavili opet na prvo mjesto."

Na tirkiznom tepihu nije bila predstavnica Izraela. A upravo zbog toga što s Eurosonga nije izbačen Izrael očekuju se propalestinski prosvjedi. Oko same arene već su danas jake policijske snage. Švedska policija pozvala je i pojačanje iz Danske i Norveške, a kažu kako se za cijeli spektakl pripremaju šest mjeseci.

"Očekujemo prosvjede i iznošenje mišljenja. Pravo na to je zaštićeno Ustavom u Švedskoj i sve je to dio naših priprema od početka. Osjećamo se spremno", poručio je glasnogovornik policije Jimmy Modin.

Švedska se priprema za polufinale, a Hrvatska se već priprema za finale. Uvjereni u prolazak Baby Lasagne, Grad Zagreb pozvao je na javno gledanje finala u subotu na Europskom trgu.

Kladionice i dalje najviše šanse daju upravo Hrvatskoj, slijede Švicarska i Ukrajina, a na streaming platformama popularna je Nizozemska.

"Ljudi iz Hrvatske hvala vam puno, vi me hrabrite i nadam se da ću vas učiniti ponosnima, mjau", poručio je Baby Lasagna u Dnevniku Nove TV.

Prvo polufinale Eurosonga je u utorak 7. svibnja, drugo u četvrtak 9. svibnja, a veliko finale je u subotu 11. svibnja. Raspored nastupa u polufinalima pogledajte OVDJE.

