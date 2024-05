Baby Lasagna nikad nije imao veće šanse za pobjedu na Eurosongu, evo i sve što trebate znati o njegovu nastupu u polufinalu!

Baby Lasagna je uoči nastupa u prvom polufinalu Eurosonga uvjerljivi favorit za pobjedu na natjecanju.

Sitno se odbrojava do početka ovogodišnjeg Eurosonga, a Hrvatska nikad nije imala veće šanse za pobjedu.

Naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" uvjerljiviji je favorit za na kladionicama, koje mu uoči početka Eurosonga daju čak 26 posto šanse za pobjedu, što je najviše dosad i puno više od drugoplasiranog predstavnika Švicarske koji ima 17 posto šanse pobijediti. Stanje na kladionicama provjerite u našoj galeriji.

Lasagna će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri u utorak 7. svibnja, sedmi po redu od ukupno 15 izvođača.

Ove godine uvedena je i jedna promjena po kojoj predstavnici takozvane velike petorke, odnosno Italije, Francuske, Španjolske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva, te zemlje domaćina, koja je ove godine Švedska, neće nastupiti samo u finalu, kako je dosad bio običaj, već će se predstaviti i u polufinalima, no svakako imaju izravan plasman u finale.

Donosimo i redoslijed svih nastupa u prvoj polufinalnoj večeri:

1. Cipar: Silia Kapsis - Liar

2. Srbija: Teya Dora - Ramonda

3. Litva: Silvester Belt - Luktelk

4. Irska: Bambie Thug - Doomsday Blue

Ujedinjeno Kraljevstvo: Olly Alexander - Dizzy

5. Ukrajina: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Poljska: Luna - The Tower

7. Hrvatska: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. Island: Hera Björk - Scared of Heights

Njemačka: ISAAK - Always On The Run

9. Slovenija: Raiven - Veronika

10. Finska: Windows95man - No Rules!

11. Moldavija: Natalia Barbu - In The Middle

Švedska: Marcus & Martinus - Unforgettable

12. Azerbajdžan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. Australija: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal: iolanda - Grito

15. Luksemburg: TALI - Fighter

Druga polufinalna večer Eurosonga održat će se u četvrtak 9. svibnja, a ovo su predstavnici koje ćemo tada gledati:

1. Malta: Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija: BESA - TITAN

3. Grčka: Marina Satti - ZARI

4. Švicarska: Nemo - The Code

5. Češka: Aiko - Pedestal

Francuska: Slimane - Mon amour

6. Austrija: Kaleen - We Will Rave

7. Danska: SABA - SAND

8. Armenija: LADANIVA - Jako

9. Latvija: Dons - Hollow

Španjolska: Nebulossa - ZORRA

10. San Marino: MEGARA - 11:11

11. Gruzija: Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija: Mustii - Before The Party's Over

13. Estonija: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italija: Angelina Mango - La Noia

14. Izrael: Eden Golan - Hurricane

15. Norveška: Gåte - Ulveham

16. Nizozemska: Joost Klein - Europapa

Veliko finale Eurosnga bit će u subotu 11. svibnja.

Eurosong se ove godine održava u Malöu, jer je prošle godine pobijedila predstavnica Švedske Loreen s pjesmom "Tattoo".

