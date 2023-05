Ljutiti fanovi Eurosonga pokrenuli peticiju za uklanjanje žirija iz glasovanja: ''Zbog njih natjecanje nije pošteno!''

Nakon ovogodišnjeg Eurosonga brojni fanovi pobunili su se što je pobjedu odnijela švedska predstavnica Loreen, sada je pokrenuta i peticija protiv ukidanja glasova žirija.

Ovogodišnji Eurosong je završio, a fanovi diljem Europe, pa i svijeta, ljuti su jer je pobjedu odnijela švedska predstavnica Loreen.

Ono što je najviše naljutilo obožavatelje je što ona ne bi odnijela pobjedu da se radilo samo o glasovima publike koji su jasno favorizirali Finca Kääriju, međutim, Loreen je odnijela publiku jer su joj članovi žirija gotovo svih država dali po 12 bodova.

Loreen je tako od žirija ukupno dobila ogromnih 340 bodova, a Finska samo 150. Od publike, Loreen je dobila 243 boda od publike, a Käärija čak 376 što itekako dokazuje kako se on više svidio gledateljima Eurosonga.

Upravo iz toga razloga, obožavatelji Eurovizije pokrenuli su peticiju za uklanjanje stručnog žirija iz glasovanja na Eurosongu.

U dva dana peticiju je potpisalo više od 15 tisuća ljudi, a ljutiti komentari fanova ovog natjecanja ne prestaju se nizati.

"Umoran sam od političkog glasanja. To uništava ovaj događaj. Ne trebaju nam namješteni glasovi", "Finska je pravi pobjednik", "Muka mi je od njihove očite manipulacije svake godine", "Zbog žirija ovo natjecanje nije pošteno", "Ljudi koji plaćaju da bi glasali trebaju odlučiti tko će pobijediti. Fanovi žele biti sretni nakon finala, a ne ljutiti i razočarani", "Mišljenje publike je važno. Žiri je 90 posto vremena pristran", samo su neki od ogromne brojke komentara koji su objavljeni od završetka Eurovizije.

Jedan obožavatelj Eurosonga detaljno je objasnio zbog čega treba ukinuti žiri.

"Razlog 1: Previše ovlasti ima žiri i to je otvorena prilika za korupciju. Glup primjer, ali ako bi žiri glasao za istog izvođača dajući mu po 12 bodova, lako možete manipulirati koeficijentima klađenja. Razlog 2: Ako žiri od 400 ljudi ima više moći nego recimo 15 milijuna gledatelja (nisam mogao naći podatak o glasačima) tijekom procesa glasanja, to je velika prevara jer gledatelji koriste vlastiti, pravi novac za glasanje. Razlog 3: Prema tim brojkama, jedan član žirija vrijedi kao 37.500 glasova ljudi. Razlog 4: Eurosong je postao mjesto gdje se svi okupljaju i uživaju, ali to je biznis. Privlači turiste u zemlje. Da bi i dalje mogao biti mjesto okupljanja gdje svi uživaju slobodu, moguća koruptivna moć žirija mora biti uklonjena", smatra gledatelj.

A koje je vaše mišljenje, recite nam u našoj anketi.

