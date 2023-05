Jednog od najvećih favorita na Eurosongu s razlogom uspoređuju s Letom 3, a kažu da je i još luđi od njih!

Finska je jedan od glavnih favorita za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, a predstavlja ih osebujni Kaarija kojeg zbog izgleda i nastupa uspoređuju s Letom 3.

Predstavnik Finske na ovogodišnjem Eurosongu je reper, pjevač i tekstopisac Kaarija, koji se glazbom bavi od 2014. godine.

Svoju zemlju predstavlja s pjesmom "Cha Cha Cha", koju pjeva na finskom jeziku i u kojoj je spojio rap, elektronsku glazbu, metal i šlager.

Kaarija je i jedan od glavnih favorita za osvajanje Eurosonga i na kladionica mu zasad predviđaju drugo mjesto, dok najveće šanse daju predstavnici Švedske Loreen i njezinoj pjesmi "Tattoo".

Osebujni Finac osvojio je publiku svojim zaraznim refrenom, ali i nastupom za pamćenje, a dodamo li svemu tome još i njegovo razgolićeno izdanje, jasno je zašto ga uspoređuju s našim Letom 3, dok neki kažu i da je još i luđi od njih.

I on je, poput letovaca, oko sebe okupio vojsku fanova koji se odijevaju poput njega, a za jednoga od njih su ga novinari BBC-ja nedavno čak i zamijenili. Urnebesan trenutak kada su na ulici zaustavili obožavatelja misleći da je izvođač postao je i viralni hit.

OH MY GOD BBC North West Tonight interviewed a Käärijä fan thinking it was HIM pic.twitter.com/FweG13pwoz #Eurovision pic.twitter.com/cUwAEy85rO