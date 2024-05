Poznati Hrvati velika podrška Baby Lasagni: ''Sigurno će biti pri vrhu, želim mu pobjedu, da bude najbolji!''

Kladionice Hrvatskoj predviđaju toliko uvjerljivu pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu da se već kuju planovi o Zagrebu kao domaćinu tog natjecanja dogodine. Baby Lasagna je ipak rekao da prvo treba skočiti pa reći hop te da do subotnjeg finala ništa nije sigurno. Što o ''Rim tim tagi dim'' groznici misle naši dosadašnji eurovizijski predstavnici, ali i domaće zvijezde, istražio je naš Davor Garić za In magazin.

Izvedba, kostim, koreografija, frizura... Cijela Hrvatska do najsitnijih detalja prati pripreme Baby Lasagne za večerašnji nastup u polufinalu.



''Ja mislim da je on jedan prekarizmatičan, preposeban i pretalentiran momak. Jako navijam za njega i baš nekako predviđan da će to bit, ako ne pobjeda, sigurno jako visoka pozicija, ali ja navijam za pobjedu i mislim da smo najbliže do sad da je i dobijemo'', govori Nika Turković.



''Prije svega je bitno da ne upadnemo uvijek u istu staru euforiju zato što ona u konačnici uvijek škodi izvođaču ako se ne ispune najveći mogući ciljevi'', govori Petar Grašo.



''Joj, znam da ću mnoge razočarat, ali fakat ta Dora i Eurovizija nisu moj đir, ali ja sam uvijek patriota i svojima želim najbolje i kad bude navijat ću od srca za Baby Lasagnu. Želim pobjedu!'', izjavila je Borna Kotromanić.



''Ima dobre šanse da pobijedi, ja bih zbilja volio da 2025. imamo Eurosong u Hrvatskoj'', rekao je Damir Kedžo.



Nema šale kad je stanje na kladionicama u pitanju. Hrvatska je prema njima gotovo siguran pobjednik. Istražili smo je li uloga favorita na ovakvim natjecanjima izvođačima draga ili je samo opterećenje.



''Ja se nisam uopće opterećivala time na Euroviziji. Dobro Eurovizija je bila u Zagrebu, znala sam da nema šanse da mi pobijedimo, ali u tom trenutku stvarno nije važna pobjeda nego ta energija, ta povezanost s publikom koju je on već ostvario'', priča Tajči.



Claudia je na Euroviziji zapjevala sa samo 16 godina. Hrvatskoj je 2003. donijela 15. mjesto, a uspomene ne blijede. Za Baby Lasagnu ima samo jedan savjet.



''Ma joj, ja njemu samo želim da se dobro zabavi. Meni je to njemu jedina poruka, da se dobro zabavi, da se ne žalosti oko ničeg, ni oko rezultata, nego da samo živi taj trenutak jer je jedinstven. Meni je bio prekrasan. Tako da samo to - da živi taj trenutak, sad i da uživa u njemu istinski'', prisjetila se Claudia Beni.



Nika Turković je predstavljala Hrvatsku na dječjoj Euroviziji 2004.. Osvojila je treće mjesto.



''Svi kažu treba se dobro opustiti i zabaviti, ali koliko je to tamo zabava, a koliko stres da ne znaš gdje ti je glava, a gdje rep?! Ja mislim i jedno i drugo, ali sam skužila da po ovim svim pripremama koje svi kandidati imaju po različitim državama i kako puno nastupaju, a ja jako pratim, da su svi sve bolji i bolji, opušteniji i opušteniji. On je trenutačno najbolja verzija sebe koju sam ja vidila, cool jer mislim da dok dođe do toga da će on to imat u malom prstu'', komentira Nika Turković.



''Vidim da ima odličnu podršku i nama izvođačima treba ta energija. Mi osjetimo tu energiju. To je nešto metafizički, ali stvarno se osjeti.

Kao da dobiješ krila! Da, da, da'', govori Tajči.



''Čini mi se da je izuzetno drag i dobar čovjek, talentiran je sigurno. Životni glazbeni put ovog momenta mu je interesantan, zapravo je na wild card ušao i zasluženo pobijedio. Ja mu doista želim sve dobro i sasvim sigurno će bit u vrhu. Želim mu pobjedu, želim mu da bude najbolji, ali ono što je najvažnije, ako ne bude prvi, bitno je da ovdje gradi dobru karijeru i da ostane svoj i ta će karijera bit dobra'', priča Petar Grašo.



Mi držimo palčeve da se Eurosong dogodine održi u Zagrebu. Baby Lasagna, sretno!

