I Tajči je zaplesala na "Rim Tim Tagi Dim": ''Pjesma je već pobijedila, on je osvojio tolika srca!''

Tatjana Cameron Tajči zaplesala je na "Rim Tim Tagi Dim" Baby Lasagne u švedskom Malmou gdje on danas nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

Tatjana Cameron Tajči stigla je u švedski Malmo gdje se održava prva polufinalna večer Eurosonga, a u kojoj nastupa i naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Tajči je u Švedsku stigla u društvu glazbenika Ante Gele, a fotografi su ih snimili ispred jednog hotela gdje je ona zaplesala na pjesmu Baby Lasagne i tako mu iskazala svoju podršku.

Tajči je uoči prvog polufinala za Dnevnik Nove TV otkrila i kako se njoj sviđa pjesma "Rim Tim Tagi Dim" i kakve su njezine nade u pobjedu Baby Lasagne.

"Odlično, ja se skroz nalazim u njoj, uključujući i 'anxiety attack' i 'there's no coming back'. Pjesma je odlična i baš navijam od srca. Mislim, pjesma je već pobijedila, on je osvojio tolika srca. Drago mi je i što ima tako divnu energiju i mislim da to puno znači. Tako da nemojmo popuštati, neka ta energija još više donese dobrih stvari", zaključila je Tajči.

Tajči je inače dobila i jedan poseban poziv od obožavatelja Eurosonga diljem svijeta i to da dođe u Švesku.

"Da, bit ću u Švedskoj. Zapravo ja ću nastupati u Švedskoj u jednom klubu za fanove, i to je zapravo sjajno da je baš ta pjesma Hajde da ludujemo zaživjela, živjela i da živi", otkrila je Tajči ekskluzivno pred kamerama IN Magazina prije puta.

