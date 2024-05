I Tajči putuje u Švedsku na Eurosong, za IN Magazin ekskluzivno je otkrila koji zadatak su joj dali obožavatelji ovog natjecanja!

S pjesmom ''Hajde da ludujemo'' Tajči je na Euroviziji 1990-e predstavljala Jugoslaviju. U finalu je završila na sedmom mjestu, a pjesma je postala evergreen koji živi i danas. Tajči je ekskluzivno za IN Magazin otkrila da na poziv obožavatelja Eurosonga sljedeći tjedan putuje u Švedsku, gdje će zapjevati svoj najveći hit. Što danas radi i zašto voli surađivati sa zatvorenicima, ispričala je Davoru Gariću.

Ovo eurovizijsko vrijeme Tajči ide na živce jer ju novinari stalno zovu za neke informacije o Eurosongu ili joj je ipak drag period?

"Pa je, drag mi je. Kao što su rođendani, obljetnice, tako je i dan Eurovizije, jer ipak je to jedan velik ii važan događaj u mom životu. Ne samo karijeri nego i u životu", priznala je Tajči.

Kakvi osjećaji danas prođu kroz njezine misli kad se sjeti tog trenutka?

"Hrabrost! Hrabrost. Ja sam tad stvarno bila hrabra izaći na tu scenu", zaključila je.

Mnogi možda ne znaju da je prvotna verzija ''Hajde da ludujemo'' trebala biti ''Hajde da beremo jagode''. Popularni ''berači jagoda''. Mnogi se iznenade za tu verziju, a postoji i ta verzija online za čuti, tko ne zna.

"Pa to je bilo super. Jedna od verzija na mom albumu. Mi smo to snimili, cijeli album je bio gotov, i onda je Jugoton mene poslao s pjesmom da budem zapravo najslabija konkurencija Massimu, jer je on trebao pobijediti", otkrila je Tajči.

To je bilo planski tako?

"Tako je, planski. Ali zbog toga što smo već objavili Berači jagoda, morali smo promijeniti da ne budemo diskvalificirani", pojasnila je.

Tajči je dobila jedan poseban poziv od obožavatelja Eurosonga diljem svijeta. Ide u Švedsku!

"Da, bit ću u Švedskoj. Zapravo ja ću nastupati u Švedskoj u jednom klubu za fanove, i to je zapravo sjajno da je baš ta pjesma Hajde da ludujemo zaživjela, živjela i da živi", smatra Tajči.

Legendarna pjevačica otkrila je i što je aktualno kod nje u životu. Koja joj je stalna adresa, borvište i prebivalište?

"Imam dvije, hahah! Ovdje u Zagrebu i u Nashwillu. Ja sam u nekoj tranziciji, jer moj najmlađi sin je na koledžu, srednji završava koledž, najstariji već ima posao, tako da sad mogu više vremena provoditi ovdje. Volim taj coaching, moram reći, jer volim pomagati drugima da kroz taj coaching stvarno pronađu sami svoje solucije i otvore sami sebi svoje puteve i upoznaju svoj najveći potencijal. Volim raditi i sa zatvorenicima u zatvoru. Mislim, divno je, netko bi rekao težak posao, ali toliko je ispunjujući. Nešto divno!", poručila je Tajči.

