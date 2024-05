Joško Gvardiol kupio je luksuzni stan u centru Zagreba, dizajnirala ga je mlada arhitektica, a nogometaš je inzistirao na jednom detalju!

Joško Gvardiol vlasnik je novog stana u širem zagrebačkom centru, a kako ga je uredila mlada arhitektica Ivona Kalapač, pogledajte u nastavku.

Hrvatski nogometaš i reprezentativac Joško Gvardiol kupio je novi stan u novom kompleksu zgrada u širem zagrebačkom centru.

Ta je vijest odjeknula domaćim medijima jer je Joško jedan od trenutačno najpopularnijih nogometaša svijeta.

Stan koji je kupio proteže se na dvije etaže i ima oko 160 m2 stambenog prostora. Za dizajn interijera zaslužna je Ivona Kalapač, vlasnica EnVon studija.

"Kad bih birala jednog klijenta do kraja radnog života, to bi bio tip poput Joška. U stvaranju dizajna najbitnije je kakav je klijent i odnos s njim, neovisno o prostoru koji se uređuje i budžetu. Joško je predivna osoba i zaista jednostavna i skromna. Svojim pristupom i osobnošću zaista mi je olakšao cijeli kompleksni proces dizajna interijera, od samog početka do izvedbe. Možete onda zaključiti po ovome da nije nimalo zahtjevan, dapače, pustio je da izrazim svoju kreativnost kroz dizajn i hvala mu na tome", rekla je Kalapač za Index.

Ivonu je razveselio Gvardiolov poziv da mu baš ona uredi stan.

"Moja reakcija bila je vjerojatno ista kao i njegova kada je dobio poziv od Manchestera. Sretna sam zbog svakog poziva onoga tko prepozna moj rad i pruži mi priliku za uređenje, ali, naravno, ovaj projekt smatram velikim zadovoljstvom i svojim uspjehom. Ponosna sam što imam priliku Jošku stvoriti dom i pravu oazu mira", dodala je.

Osim dvije terase prostor krasi i veliki otvoreni prostor na prvom katu uz prostranu kuhinju.

''Joško je divna osoba, vrlo je jednostavan i ustvari nema velikih prohtjeva. Njegova jedina konkretna želja je bila da uključimo njegovu omiljenu tirkiznu boju'', rekla je za Večernji Ivona.

A kako stan izgleda, pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Joško je postao nogometna senzacija nakon Svjetskog prvenstva u Katru. Osim nogometnog svijeta zaludio je i djevojke, a nije poznato je li u međuvremenu neka osvojila njegovo srce jer uspješno skriva svoj ljubavni život.

Danas igra za Manchester City, a suigrač u klubu mu je i naš Mateo Kovačić, s kojim često provode slobodno vrijeme.

