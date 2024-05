Tajči u Malmöu bodri Baby Lasagnu, a povratak na Eurosong probudio joj je i lijepe uspomene: "Ne možemo to ni uspoređivati s ovim što je sada"

Tatjana Cameron Tajči u Malmöa je za Dnevnik Nove TV komentirala pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", a otkrila je i kakav je osjećaj nastupiti na Eurosongu.

Sve je spremno za sutrašnju polufinalnu večer. Na današnjoj probi bila je i ekipa Nove TV koja je tamo razgovarala s Tatjanom Cameron Tajči.

Reporterka Sara Duvnjak uživo je u javljanju za Dnevnik Nove TV otkrila i raste li uzbuđenje te nada li se i Tajči da će Zagreb ponovno ugostiti najveću svjetsku glazbenu pozornicu.

"Prije svega moram reći da smo se stvarno ugodno iznenadili kada smo jutros vidjeli i Tajči na aerodromu i nadamo se svi, a naravno i Tajči", rekla je Duvnjak, a zatim je pitala Tajči kako je biti u Malmöu i ponovno na Eurosongu.

"Pa počašćena sam da me se sjetite, odlično sam i evo prvi put sam zapravo na Eurosongu koji nije u Zagrebu, baš sad kad se nadamo da će biti opet sljedeće godine u Zagrebu", rekla je Tajči, koja je na Eurosongu nastupila prije 34 godine.

Na pitanje o okrugloj 50. obljetnici pobjede švedske grupe ABBA na Eurosongu, Tajči se osvrnula na jednu drugu poznatu izvođačicu koja je tada nastupila.

"To je zgodna priča, Olivia Newton John je isto bila '74 na Eurosongu, a ja sam koautor pjesme koju je ona snimila prije nego što je preminula", istaknula je.

Evo i što Tajči kaže o tome kakav je osjećaj nastupiti na Eurosongu i kroz što ljudi prolaze u takvim trenucima.

"Prvo, to je velika odgovornost. Sjećam se, fanovi te ponesu, želimo dati sve od sebe, želimo napraviti odličan plasman, a s druge strane znamo koliko je toga svega iza što se događa. Mislim, ne možemo uspoređivati tehniku i produkciju onog što je bilo prije 34 godine i onog što je sada, tako da je sigurno i taj presing puno veći. Ali drago mi je čuti da je on smiren, jer napredovali smo i tako da sad imamo alate i neke tehnike koje možemo primjenjivat", kaže Tajči.

Otkrila je i kako se njoj sviđa pjesma "Rim Tim Tagi Dim" i kakve su njezine nade u pobjedu Baby Lasagne.

"Odlično, ja se skroz nalazim u njoj, uključujući i 'anxiety attack' i 'there's no coming back'. Pjesma je odlična i baš navijam od srca. Mislim, pjesma je već pobijedila, on je osvojio tolika srca. Drago mi je i što ima tako divnu energiju i mislim da to puno znači. Tako da nemojmo popuštati, neka ta energija još više donese dobrih stvari", zaključila je Tajči.

