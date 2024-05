Tko je mlada dizajnerica zbog koje su svi pričali o kostimu Baby Lasagne poslije otvorenja Eurosonga? Šivala je i po 15 sati da sve stigne!

Mlada dizajnerica Antonija Bucić kreirala je kostim Baby Lasagne kojim je sve oduševio na tirkiznom tepihu Eurosonga u Švedskoj. Razgovarali smo s njom pa nam je otkrila detalje izrade kostima, ali rekla je i nešto više o suradnji s našim predstavnikom.

Naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna za otvorenje Eurosonga u Švedskoj tirkiznim tepihom prošetao se u upečatljivoj modnoj kombinaciji koju je kreirala mlada dizajnerica Antonija Bucić.

Antonijina kolekcija zadire u hrvatsku kulturnu ostavštinu, a po svemu sudeći, svojom kreacijom oduševila je gledatelje, ne samo u Hrvatskoj već i diljem Europe.

Razgovarali smo s mladom dizajnericom koja nam je, između ostalog, otkrila nešto više o kostimu koji je izradila, a za početak nam je ispričala kako je stupila u kontakt s Markom Purišićem te kako je došlo do suradnje.

"Već sam prije kreirala kolekciju na fakultetu 'Not your grandmother's lace', koja govori o hekleraju i našem kulturnom nasljeđu. Kada je izišao spot za pjesmu, pomislila sam kako bi bilo dobro da se spoje dvije iste vizije. Poslala sam im mail dva dana prije Dore, odgovorili su za pet minuta da su oduševljeni mojom kolekcijom i da žele suradnju ako Marko pobjedi na Dori. To se i dogodilo, nakon čega su se ponovno javili i tako sam započela s izradom outfita za tirkizni tepih", objasnila je Antonija, koja je otkrila i koje su bile riječi Baby Lasagne kada je vidio finalnu kreaciju.

"Nisam osobno vidjela reakciju, ali sam dobila poruku kako im se jako sviđa outfit i da su svi jako zadovoljni radom. Trebamo se tek naći uživo, kada se slegnu svi dojmovi", priznala je.

Dizajnerica za svoj kostim govori da je inspiriran narodnom nošnjom i kulturnom ostavštinom. Za crvenu jaknu s metalnim prstenovima koristila je element jastučića na kojima je inače stajao hekleraj u dnevom boravku. Jastučići su u obliku kockica jer je to simbol Hrvatske. Povezani su metalnim prstenovima jer su se upravo 80-ih i 90-ih kada se najviše hekleraja koristilo, metalni prstenovi nosili u obliku pojasa. Hlače su inspirirane tradicijskom nošnjom - obične crne hlače ravnog kroja. I naravno, heklana oversized košulja ili hudica, kako su ju prozvali, izrađena je od mnogo heklanih tabletića/stolnjačića.

Antonija je satima šivala kostim za tirkizni tepih, a kako kaže, izradila je košulje i za ostatak tima.

"Izrađivala sam sve skupa duže od dva tjedna. Nekoliko sam dana šivala i po 15 sati samo da sve stignem. Izradila sam i pet heklanih košulja/prsluka za ostatak tima", rekla je.

Je li očekivala ovoliko pozitivnih reakcija i što za nju znači ova suradnja?

"Nisam očekivala ovoliko. Znala sam da je događaj popraćen, ali nisam očekivala ovako ogroman broj poruka, poziva, mailova i svega ostalog. Dobivam poruke od svojih prijatelja, kolega, poznanika do ljudi iz cijele Europe kojima se sviđa outift", kaže Antonija.

"Za mene je ova suradnja kruna mog dosadašnjeg rada jer se i inače želim nastaviti baviti stage modom ili barem ići u nekom sličnom pravcu. Suradnja mi je donijela brojne kontakte, a i brojne upite za prodaju odjevnih komada iz kolekcije", dodaje.

Otkrila je i odakle crpi inspiraciju za sve svoje kreacije te ima li nešto čime se uvijek vodite pri izradi.

"Sve ovisi o temi. Jako sam kreativna i nije mi problem raditi na bilo koju temu. Nakon toliko tema na fakultetu i u poslu, mogu odgovoriti na sve. Inspiracija je svugdje oko nas. U zadnje me vrijeme najviše inspirira vlastito djetinjstvo i život. Mislim da svaki umjetnik ima tu neku vlastitu priču, tu smo da ostavimo neki svoj trag", objasnila je.

Antonija je prvotno studirala Ekonomiju, ali se ipak odlučila prekinuti spomenuti studij i krenuti u pravcu modnog dizajna.

"Studirala sam godinu dana na Ekonomiji i tada sam shvatila kako bih ipak voljela ići u nešto kreativnijem pravcu. Slučajno sam upisala modni dizajn, nakon razgovora s prijateljicom koja je u to vrijeme studirala na tom fakultetu. U to sam vrijeme nosila i sama poneke revije i odrađivala snimanja, pa sam zavoljela modu i, eto, tako postala modna dizajnerica. Što sam starija, više mi se sviđa i ekonomija, konkretno marketing. Voljela bih spojiti to dvoje, ali zasad nemam vremena, možda nekad u budućnosti. Smatram da jedno bez drugog ne ide", rekla je.

Ima li sljedeći cilj koji želi postići ili netko s kime bi voljela surađivati u

budućnosti?

"Sljedeće što želim jest diplomirati i otvoriti svoj studio. Dugo već radim na tome i želim to ostvariti. Želim raditi upečatljive outfite, nadam se ostvarivanju suradnji s brojim licima na našoj sceni, ali i sa svakim tko poželi nositi neku moju kreaciju. Veselim se budućnosti", priznala je Antonija.

Prvo polufinale Eurosonga je danas, 7. svibnja, drugo u četvrtak 9. svibnja, a veliko finale je u subotu 11. svibnja. Raspored nastupa u polufinalima pogledajte OVDJE.

