Najpoznatiji eurovizijski portal siguran u pobjedu Baby Lasagne: ''Hrvatska je spremna ponijeti trofej kući!''

Baby Lasagna nikad nije imao veće šanse za pobjedu, svi željno iščekuju njegov večerašnji, polufinalni nastup na Eurosongu, a s najpoznatijeg eurovizijskog portala sigurni su da baš on nosi trofej doma.

Sve je spremno za najveći glazbeni spektakl godine, a naš predstavnik Baby Lasagna odradio je generalnu probu u Areni Malmö, gdje se orio "Rim Tim Tagi Dim".

Snimku njegova nastupa podijelio je Wiwibloggs, najpoznatiji eurovizijski portal.

"Ništa ne može zaustaviti Baby Lasagnu. Hrvatska je spremna ponijeti trofej kući", napisali su.

💪 There’s no stopping Baby Lasagna.



🇭🇷 Croatia is ready to take the trophy home. #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/qcOQSJBisV — wiwibloggs (@wiwibloggs) May 6, 2024

Inače, Lasagna ne pada s vrha kladionica, a što je natjecanje bliže, on se penje više na ljestvici. Trenutačno ima 28 % šanse za pobjedu.

Mislite li da Baby Lasagna ima velike šanse za pobjedu? Da

Ne

Ne znam Da

Ne

Ne znam Ukupno glasova:

Ovogodišnji predstavnik prokomentirao je i kako je zadovoljan nakon generalne proble.

"Mislim da će mi postati nevjerojatno kad se osvrnem, baš smo komentirali s timom da nemamo osjećaj kao da smo na Euroviziji. Kao da smo na nekoj ekskurziji, uopće nisam shvatio što se događa, ali siguran sam da hoću kad prođe malo vremena i kad se budem mogao osvrnuti na sve što se dogodilo", rekao je Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna za Dnevnik Nove TV.

Pogledaji ovo Celebrity Sve je spremno za prvo polufinale Eurosonga: Evo koji po redu pjeva Baby Lasagna i sve što trebate znati o glazbenom spektaklu!

Predstavnici svake zemlje jučer su izišli i na slavni tirkizni tepih. Baby Lasagna za tu priliku odabrao je poseban kostim, a tu je bio i zaštitni znak - tabletići.

Pripreme traju već danima, iza njega je i nekoliko proba, a na predviđanja o pobjedi kaže: "Job is not done, nije gotovo ništa, nema se što slaviti i veseliti. Meni je isti osjećaj kao kad sam bio drugi. Sad sam samo opušteniji jer izgleda da smo nešto dobro napravili, pa su nas stavili opet na prvo mjesto."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjevati na hrvatskom ili engleskom? Evo što se pokazalo boljim u povijesti Hrvatske na Eurosongu!

Prvo polufinale Eurosonga je danas, 7. svibnja, drugo u četvrtak 9. svibnja, a veliko finale je u subotu 11. svibnja. Raspored nastupa u polufinalima pogledajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Sve je spremno za prvo polufinale Eurosonga: Evo koji po redu pjeva Baby Lasagna i sve što trebate znati o glazbenom spektaklu!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Zanimljivosti Pjevati na hrvatskom ili engleskom? Evo što se pokazalo boljim u povijesti Hrvatske na Eurosongu!