Pjevati na hrvatskom ili engleskom? Evo što se pokazalo boljim u povijesti Hrvatske na Eurosongu!

Usporedili smo kako su predstavnici Hrvatske na Eurosongu prolazili kad su pjevali na hrvatskom i engleskom.

Hrvatsku ove godine na Eurosongu predstavlja Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" koju izvodi na engleskom jeziku.

I mnogi naši dosadašnji predstavnici na Eurosongu su pjevali na engleskom, pa smo odlučili provjeriti je li se to pokazalo boljim ili gorim od pjevanja na hrvatskom.

Najbolji rezultat Hrvatske na Eurosongu je četvrto mjesto, koje smo osvojili dvaput, a oba puta s pjesmama na hrvatskom jeziku. Maja Blagdan je 1996. godine bila četvrta na Eurosongu s pjesmom "Sveta ljubav", a zatim je njen uspjeh 1999. godine ponovila Doris Dragović s pjesmom "Marija Magdalena".

Na hrvatskom je pjevala i Danijela Martinović kada je 1998. godine na Eurosongu osvojila peto mjesto s pjesmom "Neka mi ne svane", kao i kada je s grupom Magazin i Lidijom Horvat-Dunjko na natjecanju 1995. godine bila šesta s pjesmom "Nostalgija".

Naš sljedeći najbolji plasman na Eurosongu bilo je deveto mjesto koje je 2000. godine osvojio Goran Karan s pjesmom "Ostani", koju je također izveo na hrvatskom jeziku, iako se razmatrala i engleska varijanta.

Godinu dana nakon, Vanna je s pjesmom "Strings of my Heart" završila na 10. mjestu, a to je i jedina pjesma na engleskom s kojom je Hrvatska završila među 10 najbolje plasiranih izvođača na Eurosongu.

S druge strane, četiri od pet pjesama s kojima smo ostvarili najgore plasmane na Eurosongu bile su na engleskom jeziku, odnosno jedna je bila kombinirana.

Najgore je prošla Franka Batelić koja je s pjesmom "Crazy" 2018. godine završila na 17. mjestu u polufinalu i nije se uspjela pasirati u finale.

Naš sljedeći najgori rezultat ostvarili su Dragonfly i Dado Topić 2007. godine s pjesmom na hrvatskom i engleskom jeziku "Vjerujem u ljubav" s kojom se također nisu plasirali u finale, a u polufinalu su bili 16.

Daria Kinzer koja nas je 2011. godine predstavljala s pjesmom "Celebrate", na engleskom jeziku, u polufinalu je bila 15. i isto nije uspjela izboriti finale, baš kao ni Roko Blažević koji je 2019. pjesmom "The Dream" bio 14. u polufinalu.

Naš peti najgori rezultat na Eurosongu je 13. mjesto u polufinalu koje je 2013. godine zauzela Klapa s mora s pjesmom "Mižerja".

Kombinacija hrvatskog i engleskog jezika nije se pokazala dobitnom ni za Miju Dimšić i Albinu koje se s pjesmama "Guilty Pleasure" i "Tick-Tock" nisu se kvalificirale u finale.

Dakle, ako je suditi po našim najgorim i najboljim plasmanima, engleski jezik nije se pokazao kao dobar izbor za naše izvođače, uz tek nekoliko iznimki koje potvrđuju pravilo, a nadamo se da će jedna od njih biti i Baby Lasagna.

