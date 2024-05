Celine Dion prije 36 godina pojavila se na Eurosongu, tada nije ni sanjala da će biti ovakva zvijezda, a znate li koga je predstavljala?

Celine Dion pobijedila je na Eurosongu davne 1988. godine, a danas je jedna od najuspješnijih pjevačica.

Svjetska zvijezda Celine Dion jedna je od pjevačica koja je kroz svoju karijeru zasigurno ostavila veliki trag, a davne 1988. pobijedila je na Eurosongu.

Spomenute godine predstavljala je Švicarsku pjesmom "Ne partez pas sans moi" te osvojila gledatelje cijelog svijeta.

Celine je tada bila nepoznata pjevačica, ali nitko nije slutio da će pjevačica dosegnuti slavu kakvu ima danas.

Međutim, najveći europski glazbeni spektakl vinuo je Celine u zvijezde, a tri desetljeća kasnije drži poziciju jedne od najvećih glazbenih diva.

Podsjećamo, Celine se trenutačno bori sa sindromom ukočene osobe, rijetke bolesti koja se s vremenom pogoršava, a godinu dana nakon što je objavila dijagnozu, pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela.

Njezina sestra Claudette Dion prošle godine zabrinula je javnost izjavom da pjevačica više nije kao što je bila.

''Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Srce mi slama to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: ''Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba'", ispričala je Claudette za 7Jours.

Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.

''Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvaraju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla'', rekla je glazbenica prošle godine kada je otkrila obožavateljima da će morati odgoditi svoju svjetsku turneju.

No ipak, posljednjih mjeseci vidjeli smo je u javnosti nekoliko puta, a sve je oduševila svojom pojavom na dodjeli Grammyja gdje se na pozornicu popela uz pomoć sina.

