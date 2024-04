Glazbena diva usred bolesti pristala je pozirati za naslovnicu te progovorila o dijagnozi s kojom se bori: ''Idem iz dana u dan...''

Celine Dion u toplesu pozirala za naslovnicu Voguea, a progovorila je i o okrutnoj bolesti s kojom se već dugo bori.

Celine Dion pristala je na poziv francuskog Voguea pozirati za naslovnicu usred bolesnog razdoblja u kojem se nalazi.

Pozirajući bez grudnjaka, Celine je pokazala da ju ni bolest ne može spriječiti u onome što voli raditi, a u intervjuu je govorila i o svojoj bolesti kojom je zabrinula milijune fanova diljem svijeta.

Priznala je kako zbog svega što joj se dogodilo ide dan po dan te se uči živjeti sa svime. Na pitanje kako se osjeća, Celine je bila iskrena kao i uvijek: ''Dobro sam, no tu ima puno posla. Idem dan po dan'', rekla je.

''Pet dana tjedno podvrgavam se atletskoj, fizikalnoj i vokalnoj terapiji. Sada moram naučiti živjeti s tim i prestati se preispitivati. Na početku sam se često pitala: zašto ja? Kako mi se ovo dogodilo? Što sam skrivila? Je li ovo moja krivica? Život ti nažalost ne daje nikakav odgovor. Jednostavno moraš naučiti s time živjeti. Ja sam odlučila raditi sa svom svojom dušom i tijelom, od glave do pete, s liječničkim timom. Želim biti najbolja, a moj je cilj ponovno vidjeti Eiffelov toranj!'', ispričala je.

Kako je i sama otkrila, lijeka za njezino stanje za sada nema, no postoje neke stvari uz koje se simptomi usporavaju, a što pjevačica trenutno proučava.

Na pitanje novinara Voguea možemo li očekivati njezin povratak na pozornicu, iskreno je odgovorila: ''Na to pitanje ne mogu dati odgovor... Posljednje četiri godine samoj sebi govorim da se ne vraćam, pa da sam spremna, pa da nisam. Kako stvari stoje, ne mogu vam reći sa sigurnošću: ''Da, vraćam se za četiri mjeseca'', jer na to pitanje nemam odgovor...Tijelo će mi samo reći.''

Podsjetimo, Celine se bori sa sindromom ukočene osobe, rijetke bolesti koja se s vremenom pogoršava, a godinu dana nakon što je objavila dijagnozu, pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela.

Njezina sestra Claudette Dion prošle godine zabrinula je javnost izjavom da pjevačica više nije kao što je bila.

''Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Srce mi slama to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: ''Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba'", ispričala je Claudette za 7Jours.

Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.

''Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvaraju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla'', rekla je glazbenica prošle godine kada je otkrila obožavateljima da će morati odgoditi svoju svjetsku turneju.

No ipak, posljednjih mjeseci vidjeli smo je u javnosti nekoliko puta, a sve je oduševila svojom pojavom na dodjeli Grammyja gdje se na pozornicu popela uz pomoć sina.

