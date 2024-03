Teško bolesna diva Celine Dion iznenadila pojavljivanjem na hokejaškoj utakmici, unatoč teškoj bitci zadržala je vedar duh

Celine Dion u društvu sinova pojavila se na hokejaškoj utakmici, usred teške i rijetke dijagnoze.

Teško bolesna kanadska zvijezda Celine Dion rijetko se pojavljuje u javnosti nakon dijagnoze, ali sada je viđena na hokejaškoj utakmici Boston Bruinsa i New York Rangersa.

Vlasnica legendarne pjesme "My Heart Will Go On" uzbuđeno je navijala iz VIP lože u društvu sinova blizanaca, Eddyjem i Nelsonom.

No, činilo se da njezini sinovi nisu dijelili isti entuzijazam dok su gledali kako Bruinsi bivaju poraženi s 2-5 od Rangersa u TD Gardensu u Bostonu.

55-godišnja Celine, koja se bori sa sindromom ukočene osobe, plijenila je pažnju u bež kaputu koji je uparila s elegantnom svilenom košuljom boje šampanjca.

Zadržavši ležeran izgled, pjevačica je svoju elegantnu kombinaciju uparila s pripijenim bež ​​trapericama i čizmama od brušene kože.

Naime, Celine već dulje vrijeme boluje od rijetkog sindroma koji joj se s vremenom pogoršava, a godinu dana nakon što je objavila dijagnozu, pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela. Potvrdila je to njezina sestra Claudette Dion.

''Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Srce mi slama to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: 'Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba'", ispričala je Claudette za 7Jours.

''Istina je da je i u našim i u njezinim snovima cilj povratak na pozornicu. U kojem obliku? Ne znam'', dodala je.

Podsjetimo, Celine je sama objavila da se bori sa sindromom ukočene osobe (engl. stiff person syndrome - SPS), neobičnom i izazovnom bolešću koja uzrokuje nekontrolirane grčeve mišića.

Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.

''Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvaraju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla'', rekla je glazbenica prošle godine kada je otkrila obožavateljima da će morati odgoditi svoju svjetsku turneju.

