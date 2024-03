Danijela Martinović otkrila nam je kako zamišlja svoje vjenčanje s partnerom Josipom: ''Interesantno pitanje, kako ti mene dovedeš...''

Danijela Martinović sinoć je rasplakala, ali i nasmijala publiku u sklopu svoje autorske večeri na kultnom festivalu pričanja priča ''Pričigin''. A našem Gordanu Vasilju za In magazin je otkrila kako jednog dana zamišlja svoje vjenčanje s partnerom Josipom Plavićem s kojim nedaleko od Zagreba trenutačno uređuje 'kuću u cvijeću'.

Čarobno je bilo sinoć na splitskom Pričiginu na autorskoj večeri ''Miris Splita'' s Danijelom Martinović. Jedna od naših najpopularnijih pjevačica na početku se prisjetila svojeg odrastanja u radničkoj obitelji sa sestrom i dvojicom braće. Od njih četvero, majci Ivanki je, kako je jednom i sama rekla, najviše glavobolje zadavala upravo ona.

''Izabela je bila tiha, fina, mirna, a Danijela, a zločesta, a skakala, svu bi djecu zvala doma, krevet mi je razbila, a bila sam jako živa.'', prisjetila se Danijela.

Emotivna Splićanka se sinoć posebno zadržala na čovjeku koji je u njezinu životu ostavio velik trag. To je bio Ivica Hlevnjak Bukle, legenda Hajduka. Kada se Bukle razbolio, ona mu je darovala figuricu anđela da ga čuva.

''Slomila sam se kad sam čula da su ga pokopali zajedno s balunon, šalom Hajduka i figuricom anđela koju sam mu poklonila'', rekla je Danijela.

Posebno iznenađenje večeri bio je legendarni splitski prodavač ruža Miro, čiji je dolazak rasplakao Danijelu. Susret s njim joj je, priznaje, promijenio život i naučio da smo svi ranjivi.

''Lekcija o tome da ne treba biti visoko stablo, već trava kojoj ni jedan vjetar ne može ništa sada je naučena.'', priča Danijela.

Danijela je otkrila i da ju je Doris Dragović jednom prilikom švercala u svojoj sobi. Bile su na turneji brodom, a samo je Doris u to vrijeme kao velika zvijezda imala pravo na sobu u hotelu.

''Pa bih ja išla iza nje, ona bi pred recepcijom zamahnula onom svojom prekrasnom kosom, a ja bih se provukla da me recepcioner ne vidi''., prisjetila se.

''Ona puno ima za reći i kad god sam se s njom srela uvijek sam s tog susreta otišla nekako ispunjenija, bogatija, uvijek bih imala neki dobar dojam 'vidi nje, vidi kako je ona to rekla'. Uvijek me takla i onda sam zaključila da je idealna prilika da dođe na Pričigin.'', dodala je Ines.

Miljenica publike ne krije koliko je sretna u vezi i zaljubljena u svojeg odabranika Josipa Plavića, a ekskluzivno nam je otkrila i kako zamišlja vjenčanje.

''Ako se jednog dana budem, interesantno pitanje, kako ti mene dovedeš. Ako se to ikada bude dogodilo bit će to definitivno vrlo posebno i vrlo skromno'', priča Danijela.

Nedaleko od Zagreba trenutačno uređuju svoju kuću u cvijeću, u koju bi se trebali uskoro useliti.

''Pa svaki normalan čovjek koji je išta u životu gradio pa makar da je trebao promijeniti lavandin zna da ako je to planirano da traje sedam dana, trajat će mjesec dana. Sad sam se polako opustila i rekla sam ok, neću ništa požurivati, trajat će koliko traje, u procesu je sve, tako da ja se istinski nadam da bi kroz dva-tri mjeseca sve to moglo biti pri svome kraju.'' priča-

A upravo je Danijela zaslužna za to što se Josip nakon 16-godišnje pauze vratio glazbi i sa svojim rock bendom Izvan zakona nedavno snimio baladu ''Na kiši plešem''.

''Pozorno sam je poslušala jedan put, pozorno sam je poslušala drugi put i onda sam rekla 'Josipe, ovo je tvoja pjesma'. I on me onako malo začuđeno pogledao, ja sam rekla 'ajde, probaj, usudi se, ovo je zaista tvoja pjesma. Pokušaj je snimit i vidit ćeš što će se dogoditi.' On me poslušao i snimio pjesmu.'', priča.

Nakon velikog uspjeha dueta s Markom Škugorom, miljenica publike će do kraja sljedećeg tjedna objaviti novu pjesmu i spot pod nazivom ''Žena'', koju potpisuju Ray i Neno Ninčević. Bit će to sjajna uvertira za njezin koncert u Lisinskom 15. svibnja. Inače, u zagrebačkom hramu kulture joj je godinama bilo zabranjeno pjevati, a razlog leži u dalekoj '98.

''Atmosfera me stvarno ponijela jako i ja sam potpuno ne razmišljajući u jednom trenutku rekla - a sada svi stanite na stolice i mene publika doslovno shvatila i oni su se stvarno popeli na stolice. Nikad mi nisu rekli kakva je šteta nastala, ali godinama su govorili - Danijela, ne dolazi obzir, ona u Lisinski ne.'', priča Danijela.

Baby Lasagni nakon Eurosonga predviđa veliku međunarodnu karijeru, a što se nje tiče, nije, kaže, isključeno da se jednog dana, po treći put okuša na eurovizijskoj pozornici.

''Ovako ću reći, još sam nešto naučila u svom životu, svaki put kad sam rekla neću ja to nikad i kad sam bila kategorična onda se upravo to dogodilo. Osoba sam od intuicije. Ako zaista u srcu osjetim da je trenutak za to, ja neću dvojiti, ja ću pokušati'', zaključila je.

Uskrsne blagdane provest će s Josipom kod zajedničkih prijatelja, a u rodni Split se vraća početkom kolovoza, kada će održati velik koncert na otvorenom.

