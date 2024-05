"Zadovoljite se Hrvatskom": Ova poruka širi se društvenim mrežama uoči finala Eurosonga, evo o čemu se radi

Hešteg "settle for Croatia" na društvenim mrežama poziva ljude da se u finalu Eurosonga zadovolje Hrvatskom i daju nam svoj glas, a evo i zašto.

Uoči velikog finala Eurosonga naš Baby Lasagna na kladionicama je glavni favorit za pobjedu, a prva za petama mu je predstavnica Izraela Eden Golan.

Izraelu su nakon drugog finala naglo skočile šanse za pobjedu, zbog čega se društvenim mrežama počeo širiti hešteg "settle for Croatia", odnosno "zadovoljite se Hrvatskom".

Time fanovi Eurosonga koji se protive sudjelovanju Izraela na ovogodišnjem natjecanju pozivaju gledatelja da glasaju za Hrvatsku samo kako Izrael ne bi pobijedio.

Evo što na tu temu pišu korisnici društvenih mreža:

ASKING EVERYONE WHO DECIDED TO BOYCOTT THIS YEAR’S EUROVISION TO #SettleForCroatia 🇭🇷 #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/h8F4skU26x

Fuck Israel this not even a joke, how are they even still in the competition now they are going to win it because of sympathy votes #settleforcroatia pic.twitter.com/90iVZmo6Iy