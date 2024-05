Treba li vjerovati predviđanjima eurovizijskih kladionica? Evo što kaže povijest

Kladionice već duže vrijeme predviđaju Hrvatskoj pobjedu na Eurosongu, a evo kako su dosad pogađali s prognozama.

Ako je vjerovati kladionicama, Hrvatska bi trebala pobijediti na Eurosongu 2024.

Naš predstavnik Baby Lasagna već je neko vrijeme glavni favorit, no dosad se nekoliko puta pokazalo da se ne treba uvijek oslanjati na predviđanja kladionica.

Kladionice su dobro prognozirale pobjedu švedske predstavnice Loreen s pjesmom "Tattoo" na prošlogodišnjem Eurosongu, a pogodile su i da će 2022. pobijediti ukrajinski Kalush Orchestra s pjesmom "Stefania".

No 2021. godine glavni favorit eurovizijskih kladionica bila je Malta koju je predstavljala Destiny s pjesmom "Je Me Casse", a pobijedili su predstavnici Italije grupa Maneskin s pjesmom "Zitti e buoni", koji su uoči finala na kladionicama bili četvrti. Te su godine kladionice prognozirale i prolazak naše predstavnice Albine u finale Eurosonga, što se također nije ostvarilo.

Još jedno pogrešno predviđanje eurovizijskih kladionica, koje se posebno pamti na našim prostorima, dogodilo se 2007. godine. Tada je za favorita slovio švicarski predstavnik DJ Bobo s pjesmom "Vampires Are Alive", a pobijedila je predstavnica Srbije Marija Šerifović s pjesmom "Molitva", koja je na kladionicama bila treća.

Zanimljivo je spomenuti i da jedna od legendarnih pobjednica Eurosonga na kladionicama nije bila ni među top 10 favorita. Radi se o predstavnici Austrije Conchiti Wurst, koja je 2014. godine pobijedila s pjesmom "Rise Like a Phoenix". Favorit te godine bila je Armenija, a njihov predstavnik Aram MP3 je s pjesmom "Not Alone" završio na četvrtom mjestu.

Kladionice se nisu proslavile ni 2017. godine, kada je favorit bio talijanski predstavnik Francesco Gabbani s pjesmom "Occidentali's Karma". On je završio na šestom mjestu, a pobijedio je Portugalac Salvador Sobral s pjesmom "Amar Pelos Dois", koji je na kladionicama bio četvrti.

Najduži niz točnih prognoza kladionice su imale od 2008.do 2010., kada su tri godine zaredom pogodile pobjednika. Točno su prognozirale i pobjednike 2009., 2010., 2012., 2013. i 2015. godine. Najlošiji niz imali su od 2016. do 2017. godine, kada su dva puta krivo prognozirali pobjednika.