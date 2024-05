Marija Šerifović na svom koncertu Baby Lasagnu nazvala pravom facom: ''Susjedima želim da sljedeće godine budu domaćini Eurosonga!''

Po prvi put u svojoj karijeri, regionalna pop zvijezda Marija Šerifović zapjevala je pred publikom u Slavonskom brodu. Dvorana Vijuš bila je prepuna obožavatelja najbolje vokalistice na ovim prostorima, kakvom je mnogi smatraju. Već nakon prve pjesme, ''Drugačija'', publika je Mariju nagradila gromoglasnim aplauzom, a ona im se emotivno obratila.

''Uh, imala bih vam svašta nešto za reći, ne znam odakle krenuti. Za početak, uopće nisam bila sigurna što očekivati od naroda koji živi ovdje i dolazi na moj koncert. Majke mi. Međutim, u startu ste jako bučni, to mi se jako sviđa. Rekli su mi da se u ovom gradu samo narodnjaci slušaju, ali sad znam da im mogu drugačije reći. Žao mi je što sam 20 godina ove moje zanimljive karijere čekala da dođem u vaš grad. Kad god dolazim u neki grad po prvi put, dolazim s velikim zadovoljstvom i velikim žarom da vidim što se tamo nalazi. Nadam se da ćemo ovaj koncert barem po nečemu pamtiti, a što se vas tiče, mislim da je ovo najbolji koncert na kojem ste bili do sad'', rekla je Šerifović svojoj publici.

Nizala je Marija svoje dobro poznate hitove. Od svoje prve pjesme 'Bol do ludila', koju je snimila još 2003. godine, pa do najnovijih s albuma 'Dolazi ljubav', po kojem je i nazvala svoju regionalnu turneju. Visokom produkcijom i suvremenom pirotehnikom samo je dodatno ojačala emocije.

''Nije nam baš uvijek do pjevanja i sviranja i meni se nije nešto pjevalo. Nije majke mi. Međutim, kada izađem na ovu scenu i vidim sve vas, a s obzirom na to da ništa drugo ne znam raditi, osim ovoga što mi je Bog dao, shvatim da nemam pravo na to da mi se ne da. I kad kažem svojoj majci: 'Umorna sam', ona mi kaže: 'Sram te bilo, đ*bre jedno' - kroz šalu će Marija.

Ni ovaj spektakl nije mogao proći bez kultne 'Molitve' s kojom je Šerifović pobijedila na Eurosongu 2007. godine. Poslala je snažnu poruku samo noć prije velikog finala ovogodišnje Eurovizije koja se održava u Švedskoj, sa željom da se dogodine održi u Zagrebu.

''Meni se 'Molitva' na glavu popela ha, ha. Nekome je Eurovizija važna, nekome nije. Vi koji ne znate, sram vas bilo što ne znate, danas u 21 sat trebate navijati za svog Baby Lasagnu. Mislim da nastupa od rednim brojem 22. ili 23. Momka ne poznajem, djeluje mi cool onako, faca je. Ono što želim reći kao netko tko je napravio neki rezultat, vjerujete mi, tim ljudima koji tamo odu je to jako važno. Jednako im je važno kao bilo koji vaš posao i želja za uspjehom za ostvarenjem snova. Ja želim svojim susjedima da sljedeće godine budu domaćini. A vi ćete vidjeti što to znači i za državu Hrvatsku - rekla je Marija i pozvala da Hrvatska glasa za srpsku predstavnicu Teya Doru, a naši susjedi da dadu glas Lasagni. Za mene granice odavno ne postoje…''

Osim što je izvela pjesme iz svog bogatog opusa, otpjevala je Marija i 'Nocturno' Olivera Dragojevića, koji je za nju 'najveći'.

Puna dva sata publika je uglas pjevala sa svojom omiljenom pop pjevačicom, a kad je stiglo vrijeme za rastanak, Marija im je poručila jednu želju.

Vrijeme u kojem živimo nije ni smiješno ni zabavno. Koristim ovaj mikrofon da vas zamolim da ostavite neki lijepi trag, da vas po dobrome pamte, a ne da budete neka bagra koje se nitko ni po čemu neće sjećati. Ne čekajte, ako za nekim patite, šaljite poruku odmah, tko zna što će biti ujutro. Volite, praštajte, griješite...Nadam se da neće proći još 20 godina da se vratim k vama. Iz dana u dan se trudim biti što bolja pjevačica, prijateljica, partnerica, kćer, a sad i majka - ispričala je Šerifović.

Marijina turneja ''Dolazi ljubav'' tako je ljubavlju ispunila i slavonski grad, nakon što je u ožujku isto učinila u rasprodanoj Areni Zagreb, a pjevačica u planu ima još mnogo datuma u raznim gradovima.