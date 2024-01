Baby Lasagna već je nastupio na Dori, ali u malo drugačijem izdanju, a i tada je oduševio Hrvate!

Baby Lasagna je 2019. nastupio na Dori kao član grupe Manntra, a ove godine je jedan od favorita za pobjedu.

Glazbenik Baby Lasagna izazvao je veliko zanimanje javnosti otkako je dobio šansu za nastup na Dori, nakon što je pjevačica Zsa Zsa odustala od natjecanja.

Lasagna je odabran kao zamjena, u slučaju da se upravo nešto takvo dogodi, a s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" brzo je postao favorit za pobjedu.

Mnogi su se zapitali i tko je uopće Baby Lasagna, koji je dosad pod tim izdao sveukupno tri pjesme, a osim ove za Doru, to su još i "IG BOI" i "Don‘t hate yourself, but don't love yourself too much".

Iza umjetničkoga se imena Baby Lasagna krije se Marko Purišić, koji je od ranije poznat među ljubiteljima žestokog zvuka, jer je bio član benda Manntra u nekoliko navrata, od 2011. do 2016. te od 2018. do 2022.

Za bend je svirao gitaru, a s njima je čak nastupao na Dori 2019. godine. Manntra je tada s pjesmom "In The Shawods" oduševila domaću publiku i zauzeli su visoko četvrto mjesto, a u nastavku se prisjetite njihova nastupa.

Marko niže uspjehe i u inozemstvu, točnije u Njemačkoj. U veljači prošle godine dobio je priznanje za album grupe Mono Inc "Ravenblack", za koji je pisao pjesme, jer je zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

