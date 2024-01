Evo tko je Baby Lasagna, izvođač upečatljivog imena koji je dobio priliku natjecati se za pjesmu Eurovizije umjesto Zsa Zse

Umjesto Jelene Žnidarić Zsa Zse na Dori će se predstaviti veseli Baby Lasagna, a ovo mu nije prvi put da se natječe za pjesmu Eurovizije.

Jelena Žnidarić Zsa Zsa odustala je od predstavljanja svoje pjesme ''Probudi usne moje'' na Dori, a umjesto nje, po pravilima, priliku da nastupi na Dori dobiva prva rezerva, a to je Baby Lasagna s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim''.

Mnogi su se zapitali tko je uopće Baby Lasagna koji hrvatskoj glazbenoj sceni nije poznat. Riječ je o glazbeniku Marku Purišiću, a njemu ovo ni neće biti prvi put da se natječe na Dori.

2019. publici se predstavio s bendom Manntra i pjesmom ''In the shadows''.

Marko već niže uspjehe u inozemstvu, a sada će se njegovo ime sigurno zapamtiti i u Hrvatskoj. Prošle godine u veljači dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc za prvo mjesto na ljestvici - OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Marko je pod imenom Baby Lasagna izbacio dvije pjesme, "IG BOI" i "Don‘t hate yourself, but don't love yourself too much", a drugu možete poslušati u nastavku.

No kako zvuči ona s kojom će se predstaviti na Dori još nije objavljeno na YouTube kanalima.

