Pa kakva je ovo ludnica! I drugi koncert Baby Lasagne je rasprodan, ulaznice opet nestale u nekoliko minuta!

Baby Lasagna u samo nekoliko minuta rasprodao je i drugi samostalni koncert na Šalati u Zagrebu.

Nakon što su ulaznice za prvi samostalni koncert Baby Lasagne nestale u samo četiri i pol minute, sada je pjevač i drugi koncert na Šalati u Zagrebu rasprodao u samo nekoliko minuta.

Obožavatelje koji su željeli kupiti karte dočekala je ova poruka na stranici:

"Trenutno ste u virtualnoj čekaonici. Zbog velike potražnje molimo vas za strpljenje. Kada dođete na red, bit ćete automatski preusmjereni. Napominjemo da ne zatvarate ovaj prozor niti otvarate daljnje prozore ili preglednike, u suprotnom ćete izgubiti svoje mjesto u čekaonici."

Ubrzo nakon što je drugi rasprodan najavio je i datum trećeg 14. rujna, prva dva su 12. i 13. rujna.

Podsjetimo, najsretnijih 4000 fanova Baby Lasagne pokupovalo je ulaznice u rekordnom roku, čime je taj nastup postao uvjerljivo najprodavaniji u povijesti stadiona Šalata.

S osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Euroviziji te kao natjecatelj s najviše glasove publike, Baby Lasagna ušao je u glazbenu povijest. Nakon što ovoga ljeta nastupi na velikom broju festivala u regiji i inozemstvu, za prvi samostalni cjelovečernji koncert odabrao je legendarni koncertni prostor na otvorenom u samom centru Zagreba.

Uz globalni hit "Rim Tim Tagi Dim", kao i prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će na Šalati uživo predstaviti ostatak albuma prvijenca "Demons & Mosquitos", čiji se izlazak očekuje najesen.

Nakon što je "Rim Tim Tagi Dim" ušao na listu top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju, singl trenutačno ima poziciju na visokom petom mjestu na viralnoj ljestvici 50 globalnih hitova.

Što je Lasagna rekao na rasprodane ulaznice za prvi samostalni koncert pročitajte OVDJE.

