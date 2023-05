Plenković ima poruku za letovce, evo što im je to poručio uoči njihova nastupa u finalu Eurosonga!

Andrej Plenković osvrnuo se na prolazak Leta 3 u finale, ali i otkrio što misli o Hrvatskoj kao potencijalnom domaćinu Eurosonga.

Naš premijer Andrej Plenković u izjavi za medije u Dubrovniku, u koji je stigao u povodu Dana Dubrovačko-neretvanske županije na svečanu sjednicu Županijske skupštine, komentirao je i plasman Leta 3 u finale Eurosonga te mu poslao jasnu poruku.

"Drago mi je da su finalu, želim im puno uspjeha! Mislim da je pjesma jako dobro provokativno pogođena. Bilo bi dobro da svi ovi koji su toliko oduševljeni, mislim na politiku s lijevog spektra s Letom 3, da su bili tako kao i oni - hrabri, odvažni i dovitljivi kada se glasalo o vojnoj pomoći u Ukrajini u Hrvatskom saboru, a ne da su tamo pobjegli i imali proruski stav. A sada im je simpa kako Let 3 trola Putina. Prema tome, malo konzistentnosti ne bi bilo loše", zaključio je.

Premijer Plenković odgovorio je i na pitanje novinarke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić ima li Hrvatska infrastrukturu za potencijalno domaćinstvo Eurosonga.

"Vi ste mladi, možda se ne sjećate kada je Riva osvojila Eurosong, onda je održan u Lisinskom u Zagrebu i pobijedio je Toto Cutugno s 'Insieme'. Ne sjećam se da je bilo ikakvih problema. Nisu to bila neka druga vremena, to je domaćinstvo nakon pobjede na Eurosongu, nije to tako davno. Svi koji prate Eurosong to sve znaju, imaju kvizove o tome, od ABBA-e pa nadalje", odgovorio joj je premijer.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Što se to događa s licem nekad jedne od najljepših žena? Zabrinjavajuće fotografije obilaze svjetske medije!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Knoll izbacila nikad bujniju pozadinu u prvi plan: ''Ovo nije za maloljetnike, fotografija me ostavila bez teksta!''