Glasne ovacije za glavnu favoritkinju ovogodišnjeg Eurosonga, može li ponoviti uspjeh od prije 11 godina?

Švedsku je u prvom polufinalu Eurosonga predstavila pjevačica Loreen s pjesmom "Tattoo".

Ovogodišnja predstavnica Švedske na Eurosongu već je dobro poznata eurovizijskoj publici.

Loreen je 2012. godine osvojila Eurosong s pjesmom "Euphoria", koja je jedna od najslušanijih pjesama u povijesti ovog natjecanja, a svoju zemlju ove godine predstavila je s pjesmom "Tatttoo".

Publika je cijeli njezin nastup popratila glasnim ovacijama, a Loreen je imala i spektakularan nastup.

Loreen je i ove godine glavna favoritkinja za osvajanje Eurosonga, i to otkako se doznalo da se prijavila za Melodifestivalen, švedsku inačicu Dore.

A tko je Loreen? Rođena je kao Lorine Zineb Noka Talhaoui 1983. u Stockholmu, a roditelji su joj Berberi iz Maroka. Kao djevojčica preselila se u Vasteras, a put do slave pronašla je putem švedske verzije Idola 2004. godine.

Tamo je završila na četvrtom mjestu, te objavila svoj prvi singl "The Snake", nakon koje je uslijedila "My Heart Is Refusing Me", pjesmu koja je dospjela na prvo mjesto švedskih glazbenih ljestvica. Nakon toga uslijedila je "Euphoria" koja je euforično poharala Europu. Još neki od njezinih velikih hitova su "Walk with Me", "Neon lights", "Sober', "In My Head", "I'm in It with you".

