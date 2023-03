Dobro poznato ime ponovno će predstavljati Švedsku na Euroviziji, a fanovi Eurosonga ljuti su na Hrvatsku: ''Nemaju sluha!''

Lorine Zineb Nora Talhaoui, poznatija kao Loreen s pjesmom ''Tattoo'' predstavljat će Švedsku u svibnju na Eurosongu u Liverpoolu.

Već dobro poznata Loreen, odnosno Lorine Zineb Nora Talhaoui , pjevačica je koja će ponovno predstavljati Švedsku na izboru za Euroviziju u Liverpoolu.

Pogledaj i ovo Fanovi odlučuju! Pjesma koja je već danima goruća tema među Hrvatima treća najslušanija na službenom kanalu Eurovizije, evo tko je zauzeo prva dva mjesta

Švedska je jedna od posljednjih zemalja koja je odabrala svoju pjesmu koja će se natjecati, a otkako se pročulo da će među konkurencijom biti Loreen, građani Švedske odavno su poželjeli da ih ponovno predstavlja upravo ona.

Međutim, o tome nisu odlučivali samo oni. Hrvatska je bila jedna od osam zemalja čiji su žiriji glasali na švedskom izboru za predstavnika na Eurosongu (Melodifestivalen). Od tih osam zemalja Hrvatska je bila jedina čiji žiri pobjednici Loreen nije dao 12 bodova.

Hrvatski žiri Loreen je dao 8 bodova, dok su 12 bodova dali 17-godišnjem Theozu, koji je izveo pjesmu Mer av dig.

Fanovi Eurosonga brzo su počeli ismijavati hrvatski žiri te rekli da nemaju sluha.

"Jedino Hrvatska nema ukusa, vidim. A sudeći po pjesmi koju oni šalju na Eurosong, ni ne čudi me", "Hrvati, jeste vi gluhi?", "Hrvatska se očito ove godine odlučila zezati s Eurosongom na svim razinama", "Hrvati, jeste vi ok?", "Ne čudi me s obzirom na to kakvo smeće šalju u Liverpool", "Imaju obraza nakon što su odabrali onaj kaos od pjesme, tu zemlju treba 'cancelati'", pisali su fanovi Eurosonga na Twitteru.

Croatia pic.twitter.com/oezyAdpWjo — ALINO IN THE SKY (@Proudlamb) March 11, 2023

u ok Croatia? — Jimmy (@jimmiedimmickk) March 11, 2023

Croatia the only tastess i see. Judging vy the song they are sending themself im not even suprised! — ✨🌹🚀 SWISS BRITNEY ARMY ACCOUNT 🚀🌹✨ (@SpaceTiger94) March 11, 2023

''U pjesmu ''Tattoo'' unijela sam cijelu sebe, bez zadrške. Bila sam uključena u proces stvaranja skladbe, koju sam prilagodila sebi i onom što želim pokazati publici. Ovom pjesmom želim poručiti da svi moramo pronaći nadu u ovom kaotičnom svijetu, da se moramo fokusirati na sebe i pronaći u sebi unutarnju snagu'', rekla je Loreen o pobjedničkoj pjesmi.

Podsjetimo, Loreen je 2012. godine Švedsku s pjesmom ''Euphoria'' odvela do pobjede te je vrlo brzo postala hit koji se još dan danas pjevuši kada se spomene ovo natjecanje.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Violeta iz ''Boljeg života'' otkrila zašto se nakon razvoda više nije udavala: ''Kad čujem žene da tako govore, postavljam sljedeće pitanje''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Suprugu i sina Halida Bešlića rijetko viđamo u javnosti, a uz pjevača su proživjeli najteže trenutke života!