Suprugu i sina Halida Bešlića rijetko viđamo u javnosti, a uz pjevača su proživjeli najteže trenutke života!

Halid Bešlić i supruga Sejda u braku su 46 godina, a ona mu je bila najveća podrška i u najtežim trenucima života.

Omiljeni regionalni pjevač Halid Bešlić i supruga Sejda Bešlić u braku su već 46 godina, a ona je uz njega bila u njegovim najtežim trenucima života, kada je pjevač zamalo izdahnuo nakon teške prometne nesreće 2009. godine.

U jednom intervjuu za Jutarnji list Halid je rekao nešto o njihovoj ljubavi.

''Kad sam upoznao ženu, pjevao sam u kafani i snimio prvu singlicu. Oženio sam se i to je išlo paralelno. Doduše, već sam tada imao dobar kafanski staž, ali žena je stup kuće. Ona je radila u tvornici čokolade, pa sam joj rekao da napusti posao da bi se posvetila kući, ali zato sam imao odgovornost prema tome. Ne mislimo se rastati do smrti. To je i ljubav i navika, ali što čovjek stari, sve se više voli. Tako to ide. Ako si prešao Rubikon, kuda ćemo? Sve i da hoćemo, nećemo se rastati'', rekao je.

Njegova supruga voli sevdalinke, a njezin Halid to joj često voli i ispuniti.

''Pjeva samo sevdalinke. Mnogi me zovu kraljem sevdaha jer mirišem Bosnom, ali nisam klasični sevdalija. Znam pjevati sevdah, ali moja žena je pravi sevdalija'', govori.

Halid i Sejda imaju sina Dinu Bešlića, koji je, pišu bosanskohercegovački mediji, baš poput njegova oca - iskren, otvoren za komunikaciju, opušten i vrlo rado viđen bilo gdje da se pojavi u javnosti i u društvu.

''Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'', rekao je za Express.ba.

Otkrio je i kada je samo jednom u životu dobio batine od svoje majke.

''Moj babo zna samo voljeti, a nikako tući. Jeste samo jednom moja mama, i to kad sam imao 15 godina, pokušala me izdegenečiti zbog nečega, a ne znam više zbog čega. Uspio sam joj pobjeći i nije više nikada pokušavala. Mi smo veoma složna i vesela porodica. Bolje roditelje nisam mogao poželjeti i neka su oni meni još sto godina živi i zdravi'', rekao je.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Momčilo Otašević priznao što ga danas čini istinski sretnim, ali i zašto je izgubio čak 10 kila: "Smijem li to reći?"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Violeta iz ''Boljeg života'' otkrila zašto se nakon razvoda više nije udavala: ''Kad čujem žene da tako govore, postavljam sljedeće pitanje''