Momčilo Otašević priznao što ga danas čini istinskim sretnim, ali i zašto je izgubio čak 10 kila: "Smijem li to reći?"

Momčilo Otašević bio je gost novog još jedog izdanja emisije "Zdravlje na kvadrat" Nove TV.

Momčilo Otašević gost je nove emisije "Zdravlje na kvadrat" na čije je snimanje stigao ravno s glumačkog seta na kojem mu zapravo počinje radni dan.

"Obično se budim oko 06:40. Na Velesajmu sam, tamo gdje je studio oko 7, a u 07:15 je akcija. Ja do tada vozim, šminkaju me, obučen sam, ali spavam”, priznao je glumac.

Mnogi su u posljednje vrijeme primijetili kako je Momčilo smršavio, evo u čemu se krije tajna njegove vitke linije.

“Pa izgubio sam desetak kila zadnjih par godina. Smijem li to reći? 77 kilograma imam u vrh glave! A imao sam nekad 86 i tada sam mislio da mi fale tri kile. Posao, frka-trka, obaveze. Dogodi se često da ne stignem pojesti. Evo danas sam pojeo pola ručka i onda su rekli krećemo na set. Onda sam drugu polovicu uzeo sa sobom i doslovno je pojeo dva metra od seta. Sakrio se iza jednog ugla i tu ono brzinski pojeo to što sam imao i nastavio snimati”, ispričao je.

Ipak, ne može reći da svoju formu duguje redovitom vježbanju.

"“Uskoro peti put po redu krećem da vježbam", našalio se glumac.

Momčilo se može pohvaliti visinom od 189 centimetara, pa možda i nije iznenađenje da se nekada bavio košarkom i rukometom.

“Trenirao sam malo košarku u osnovnoj i onda kasnije rukomet. Rukomet je kod nas cetinjski sport. Klub Lovćen s Cetinja je nekada, kada sam ja bio osnovna, igrao osminu finala Lige šampiona. Vi to kažete Lige prvaka. Inače mi iskaču koljena pa je sve drugo rizično, ali volim skijanje. I tu ne iskaču koljena jer su savijena. Nekad je rknem pa je vratim, a nekad se sama vrati. Genetika”, otkrio je.

Ipak ima planove da se okuša i u nekim novim sportovima.

“Da! Planiram, ali ne znam kako će ići kitesurfing. Strašno mi se sviđa i imamo fenomenalu destinaciju za to u Crnoj Gori, Ada Bojana. Ali kako sam ja skijaš navikao sam da su noge odvojene i mogu što hoću. A ovo je daska. Probao sam board dva puta u životu, ali ne možeš sad to ići jedan dan. Treba ti sedam dana da se na to svikneš. I nekako mi se nije dopalo da su mi obje noge fiksirane za jednu dasku. Ovako imam dvije i to znam”, pojasnio je Momčilo.

U razdoblju kada je trenirao rukomet, dogodile su mu se i neke neugodne situacije, ali batine nikada u životu nije dobio.

“Nisam nikad dobio ozbiljne batine, ali bilo ih je. Sad kad si pitao sreo sam svog prijatelja Marko Grujičić Gruja iz Cetinja. Rukomet smo trenirali. Ja sam bio na golu, on je igrao i čuo sam ga kako kaže: “Ajmo da mu pucamo u glavu.” A sad pucati golmanu u glavu sa šest metara je ružno, čak je to sad u rukometu i kažnjivo, dobije se crveni karton, ili dvije minute, itd. Ja sam mu rekao vidimo se nakon treninga. Tukli smo se deset rundi. Iza lijepo na travi napravio se krug. Kad neki od nas padne dignu nas, pa se bijemo opet. Jedna prelijepa “ferka”. Ja znam da ovo nije lijepo ni pričati ni čuti, to je bila prelijepa “ferka” i ja i Gruja i dan danas kad se sretnemo, pozdravimo se, pričamo o toj tuči i smijemo se tome”, prisjetio se.

Momčilo je priznao i kako je pravi emotivac, čega se nimalo ne srami.

“Jesam veliki! To je riba u horoskopu. Netko mi izračunao podznak rak. Nisam neki tip od vjerovanja u horoskop, ali ima neke veze. Ali jesam emotivac", priznao je.

A što voli jesti, a što ne voli jesti?

“Obožavam meso. Tako sam nekako i navikao. Kod nas u kući prvo ide supa ili juha, a onda ide meso i krumpir. Mi kažemo krtola i neka salatica. Volim i ribu, petkom se jela riba. Djed i baba su petkom jeli ribu, pastrmka je uvijek bila petkom. Ali mesožder sam, generalno”, zaključio je.

Momčilo je otkrio i li onaj muškarac koji će se ići depilirati, neće ići, odlaziti kod kozmetičara?

“Tu sam neki staromodan tip. Nisam od depilacija. Možda neko skraćivanje da, ali nisam od odlazaka u salon i nečeg takvog”, priznao je.

A evo i što ga čini istinskim sretnim u životu.

“A vjerojatno šablon, djeca! Ja dok nisam imao djecu, kad drugi pričaju ja sam bio, jaoooooj, nemoj me. Sad kad ih imam, shvaćam. Ja sam od onih koji uzmu mobitel i gledaj, pokažem što je moje dijete radilo taj dan. Ali da, djeca”, zaključio je Momčilo.

Simpatični glumac priznaje kako voli vrijeme provoditi u planinama, ali i na moru.

“Uh, ja to moram oboje. Moram oboje jer ja sam s Njeguša, ja sam iz brda. Cetinje je u kotlini. Isto sam na brdu. Moram oboje. Meni je ta moja planina na pola sata od mora, tako da ja u istom danu imam oboje i mogu imati oboje. U istom danu mogu se kupati i spavati na Njeguši i pokriti se jorganom, jer je hladno i ljeti. Ali kad smo već pričali o zdravlju, to sam htio da ti kažem. Počeo sam i hladnim tuševima da se kupam. Ne uvijek, nakon posla, navečer, jer sam umoran. Prvo toplom, ali završim hladnom. Ujutro uđem pod tuš pod onu vodu koju mogu popiti. Pod takav tuš uđem pet minuta i letim narednih par sati”, otkrio je Momčilo tajnu svog zdravlja.

