Franka i Ćorluka snimljeni u rijetkoj zajedničkoj šetnji Zagrebom, a sa sobom su poveli i najslađe društvo

Franka Batelić i Vedran Ćorluka snimljeni su u šetnji Zagrebom, a sa sobom su poveli i sina Viktora.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka snimljeni su u obiteljskoj šetnji Zagrebom, u koju su sa sobom poveli i sina Viktora, dok im se kćer Greta ovaj put nije pridružila.

Sretna obitelj snimljena je dobro raspoložena u subotnjem izlasku, a maleni je Viktor uživao u tatinu naručju. Franka je za šetnju obukla trendi crno-bijele hlače i majicu, koje je iskombinirala s crvenim kaputem i čizmama. Vedran se odlučio za traperice i tamnu majicu, preko koje je obukao prsluk, a nosio je i zelenu kapu na glavi.

Franka je nedavno raznježila svoje obožavatelje novom objavom na svojem profilu na Instagramu, koju je podijelila povodom Dana žena. Riječ je o preslatkom videu u kojem pjevuši, priča i ljubi svoju malenu kćer Gretu, koja je na svijet stigla prije četiri mjeseca.

"Zgužvane, umorne, nepočešljane, u regresiji sna želimo svim ratnicama sretan Dan žena uz jedan quote koji možda i je postao pomalo klišej, ali je važan, snažan i meni jedan od dražih! Here’s to strong women! May we know them. May we be them. May we raise them", napisala je Franka uz prvi objavljeni video na društvenim mrežama u kojem je pokazala kćer.

Franka sa suprugom Vedranom Ćorlukom ima dvoje djece, trogodišnjeg sina Viktora i kćerkicu Gretu, koja je rođena početkom studenog 2022. godine. Par se vjenčao 2018. godine u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije sv. Elizabeti u istarskoj općini Bale. Prije toga bili su šest godina u vezi, a upoznali su se na ljetovanju na Zrću.

Osim Franke, koja je zablistala u prvoj emisiji nove sezone "Plesa sa zvijezdama" u žiriju sjedi i ostatak ekipe iz prošle sezone - Marko Ciboci, Larisa Lipovac Navojec i Igor Barberić, koji su jedva dočekali povratak omiljenog showa.

