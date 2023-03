Pogledajte preslatki video Franke Batelić s malenom kćeri, snimka koju je pjevačica objavila sve je raznježila!

Franka Batelić na profilu na Instagramu objavila je prvi video s kćerkicom Gretom, i to povodom Dana žena.

Pjevačica i članica žirija hit-showa "Ples sa zvijezdama" Franka Batelić raznježila je svoje obožavatelje novom objavom na svojem profilu na Instagramu, koju je podijelila povodom Dana žena.

30-godišnja Franka objavila je preslatki video u kojem pjevuši, priča i ljubi svoju malenu kćer Gretu, koja je na svijet stigla prije četiri mjeseca.

"Zgužvane, umorne, nepočešljane, u regresiji sna želimo svim ratnicama sretan Dan žena uz jedan quote koji možda i je postao pomalo klišej, ali je važan, snažan i meni jedan od dražih! Here’s to strong women! May we know them. May we be them. May we raise them", napisala je Franka uz prvi objavljeni video na društvenim mrežama u kojem je pokazala kćer.

"Bar je frizura on point (njena, ne tvoja, tvoja je tak-tak), sretan Dan žena", "Sretan ti, mamacita", "Predivne", "Sreća najveća", "Sretno žene male i velike", "Jel mogu ja malo posudit tu bebicu, sretan Dan žena, Frankić", "Divne ste, sretan Dan žena", samo su neki od komentara koje su joj uputile njezine pratiteljice.

Franka sa suprugom Vedranom Ćorlukom ima dvoje djece, trogodišnjeg sina Viktora i kćerkicu Gretu, koja je rođena početkom studenog 2022. godine. Par se vjenčao 2018. godine u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije sv. Elizabeti u istarskoj općini Bale. Prije toga bili su šest godina u vezi, a upoznali su se na ljetovanju na Zrću.

Osim Franke, koja je zablistala u prvoj emisiji nove sezone "Plesa sa zvijezdama" u žiriju sjedi i ostatak ekipe iz prošle sezone - Marko Ciboci, Larisa Lipovac Navojec i Igor Barberić, koji su jedva dočekali povratak omiljenog showa.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Novi partner Danijele Martinović već je osvojio simpatije javnosti, a ona se u njegovu naručju topi: ''Takvih gotovo više da i nema!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kraljevski dvor potresa novi skandal, ali ovaj put u centru zbivanja je princ William, svi se pitaju je li ovo moguće!