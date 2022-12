Samozatajna supruga Halida Bešlića ima važnu ulogu u njegovoj karijeri: "Dosta je puta pogodila!"

Puna zagrebačka Arena u subotu je s oduševljenjem dočekala Halida Bešlića, a on nije krio sreću što je još jednom tjednima unaprijed rasprodao našu najveću dvoranu. "Miljacka", "Prvi poljubac", "Taman je" i brojne druge hitove pjevalo je s njim 20 tisuća ljudi. Djelić atmosfere s ovog koncerta za pamćenje donosi Julija Bačić Barać iz IN Magazina.

Impresivno je izgledala prepuna Arena Zagreb prošle subote kad je nakon četiri godine ponovno u njoj zapjevao Halid Bešlić. Šesti njegov koncert ondje najbolje pokazuje koliko ga voli zagrebačka publika.

"Zadnjih 15-ak godina je to malo na većem nivou i od prve one dvije arene kad smo napravili, od tada to traje i nadam se da će trajati još dugo", komentirao je zadovoljni Halid.

Bez obzira na svoj dug staž na pozornici, i dalje ima tremu kad god na nju izlazi.

"Ona je vrlo bitna, ona daje neku energiju, uzbuđenje, lakše se pjeva pod tremom", istaknuo je pjevač

"Stvara se malo atmosfera, stvara se malo trema, ali ja znam da svi koji su došli, došli jer me vole, ne što me ne vole", dodao je.

"Miljacka", "U meni jesen je", "Prvi poljubac", "Taman je" i druge Halidove uspješnice pjevalo je s njim 20 tisuća ljudi u našoj najvećoj dvorani, a ni u tri sata koncerta nisu stali svi njegovi hitovi.

"Ja volim malo progovoriti, ali ne viška, suvišno je, pogotovo pjevač kad puno priča, ne voli raja to. Ustvari, ja imam običaj da kažem, neka moja sintagma je pokloni se i počni", rekao je Halid.

Prije nekoliko dana imao je 69. rođendan, ali bez velikog slavlja.

"Ja ne slavim baš rođendane kako sam 50 prešao, što ću slaviti kako starim ,tako da slavim unucima, ali sebi ne", kaže pjevač.

Unuci nisu bili s djedom Halidom na ovom koncertu, ali interes za glazbu već pokazuju.

"Sad su drugi razred osnovne škole, već su u fazi da znaju što im dedo radi, mala je pošla u glazbenu školu, hoće svirati violončelo pa smo joj to priuštili i već kaže joj dedo, ovo je malo teško", ispričao je.

Svaku novu pjesmu obvezno mora čuti i njegova supruga.

"Ona to uvijek čuje, ali ona ne bi rekla da joj se sviđa, a da joj se ne sviđa nema šanse. Pustimo joj uvijek pjesmu da čuje jer ona je dosta muzikalna i dosta je puta pogodila", govori.

Sretan je Halid što se nakon pandemije vratio koncertima i upravo po tome će pamtiti ovu godinu.

"Izišli smo iz korone, sanirali smo neke promašaje koji su bili u koroni, zaista ono nama muzičarima je bilo, ne volim se žaliti, ali kad dvije godine ne radiš... Ja nisam mogao shvatiti da ja ne mogu raditi", kaže Halid.

Njegove želje za 2023. su:

"Da nema ratova, da bude malo mira, da ljudi putuju, rade žive, jednostavno opušteno."

Opuštena i vesela nova godina sa što više dobre glazbe, takvoj se svi nadamo!

