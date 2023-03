Violeta iz ''Boljeg života'' otkrila zašto se nakon razvoda više nije udavala: ''Kad čujem žene da tako govore, postavljam sljedeće pitanje''

Lidija Vukičević poznata je regionalna glumica koja se proslavila u ''Žikinoj dinastiji'', a iako je sada u šestom desetljeću, izgleda besprijekorno.

Lidija Vukičević ime je na koje će mnogim muškarcima zatitrati srce ako su ovu glumicu pratili na vrhuncu njezine karijere u prošlom stoljeću.

Lidija se proslavila u ''Žikinoj dinastiji'' te seriji ''Lutalica'', a nešto po čemu je uvijek bila prepoznatljiva jest njezina bujna crna kovrčava kosa te zgodno tijelo, koje uspijeva održavati i dandanas.

Za svoj besprijekorni izgled uvijek je ''okrivljavala'' i dobre gene, a svoje pratitelje često voli počastiti fotografijama na kojima izgleda poput lutke Barbie.

"Uopće se ne borim s lošim komentarima na račun svog izgleda. Ljudi me imaju priliku vidjeti na raznim mjestima, glumim u predstavama, putujem, krećem se po gradu i kad me upoznaju uživo, jasno im je da ne volim fotošop i slične stvari. Mnogi kažu da u prirodi izgledam još ljepše, nisam naišla na negativne komentare. Nikad nisam bježala od sebe, da jesam, ne bih godinama imala kovrčavu kosu", rekla je te otkrila tajnu svoje zdrave kose, koja je godinama bila tema u javnosti.

"To je kao talent - ako ga imate, ništa bez truda. Moja majka je do kraja života bila lijepa i njegovana žena i svi su tako govorili. Do osmog razreda uvijek sam se morala namazati adekvatnom kremom prije spavanja. Tijekom srednje škole nisam se šminkala jer mi nije dopuštala. Do danas si nikad nisam dozvolila da odem našminkana u krevet, to mi je ušlo u mozak, negdje sam preuzela taj njezin model. Nijedna žena ne može očekivati da će se s 50 godina početi brinuti o sebi i pitati se zašto nije uspjela'', piše Kurir.

Lidija je bila u braku s umirovljenim nogometašem Mitrom Mrkelom od 1991. do 2000. godine te je s njim dobila i dvojicu sinova, Andreja i Davida. Evo što je rekla o njihovu razvodu godinama kasnije.

"Kada žene kažu, a u posljednje vrijeme to često čujem: 'Moj bivši muž je divan čovjek', meni je to bezvezna priča. Postavlja se pitanje - pa zašto ste se onda razveli?! Ja sam se udala iz ljubavi, dobili smo djecu iz ljubavi i to je sasvim dovoljno i sasvim divno. Onog trenutka kada smo shvatili da smo ipak dva različita svijeta jer sam ja glumica a on sportaš, odlučili smo se sporazumno razvesti. Kada smo shvatili da nemamo zajedničke teme, što je u odnosu, smatram, jako važno, mi smo se rastali. Sasvim sporazumno i korektno. I to je cijela istina, korektno. Poslije kraha braka bila sam nešto pametnija, pa sam njegovala tu dobru priču poslije razvoda, a i to samo zbog djece. Jer ja kada čujem da žene ostaju u zajednici zbog, kako kažu, djece, smatram da je to samo izgovor i slabost. Da se razumijemo, to je za djecu samo medvjeđa usluga. Kada sam se razvela, ostala sam bez bilo čeg jer sam došla iz inozemstva, gdje sam godinama bila s njim. Imala sam hrabrosti i krenula od početka jer, ako nešto želite, morate krenuti od nule. Počeci su za jake ljude, a ja za sebe mogu kazati da jesam. Nisam se dvoumila, nisam razmišljala hoću li imati novca isto kao i do tada. Nisam dozvolila da ekonomski faktor uništi moj život, zanimali su me viši ciljevi'', rekla je motivirajuće.

''Nikada sebe nisam zapostavila zbog djece, nikada psihičko zdravlje svoje dovela u pitanje, nalazila sam načina da uvijek budem sretna. Kada ste vi nezadovoljna majka, ako stalno kukate, onda i djeci stvarate takav pritisak. Oni nisu željeli sami da se rode, već sam ja željela i sve radim iz zadovoljstva. Nikada se slične stvari nisu dovodile u pitanje. Napravila sam od njih zdrave momke koji meni danas ništa ne duguju. Nikada se nisam htjela udati, a, iskreno rečeno, nisam ni profil za te stvari. Žena sam koja voli slobodu, ali ne u smislu da izlazim i ludujem, već da imam svoju intimnu slobodu. Želim imati svoje vrijeme da pijem kavu, da ne moram izaći u neko vrijeme i vratim se u određeno, više sam za kuću i obitelj. Rano sam se razvela, imala sam 38 godina, ali moji sinovi nikada nisu naišli na zatvorena vrata. Nikada nijedan muškarac nije prespavao kod mene u kući, to se nikada nije desilo, pa ni dandanas. To je muškoj djeci jako važno, oni su slabi na majke u tom smislu, na očeve ne. Nikada sa mnom nisu imali problem u tom smislu, a živjela sam u velikoj kući na tri kata, mogla sam sve. Ali nisam. Oni bi to razumjeli jer su zreli i normalni, ali ja nikada nisam željela da oni to razumiju, nije to bilo potrebno. Za to sam uvijek mogla da naći neki drugi način ako želim'', zaključila je.

Podsjetimo, prošle godine pojavila su se i šuškanja da ljubi 20 godina mlađeg tajnovitog slikara iz Italije.

''Mlađi partner unio mi je novu radost. Bio mi je potreban netko sličan, ne vjerujem u ono da se suprotnosti privlače. Meni ne treba smirivanje, već da me partner prati na mojoj valnoj duljini. Tko god me pokušao da spustiti na zemlju, sam je završio spušten, mnogo niže od mene'', rekla je glumica te otkrila da uspješno održavaju vezu na daljinu.

