Novi favorit za osvajanje Eurosonga je zemlja koja još nije ni odabrala predstavnika, a sve zbog mogućeg povratka bivše pobjednice!

Švedska je zauzela prvo mjesto na kadionicama za osvajanje Eurosonga otkako se doznalo da bi ih ponovno mogla predstavljati Loreen, koja je 2012. pobijedila na natjecanju s pjesmom "Euphoria"

Šveđani još nisu ni odabrali svojeg ovogodišnjeg predstavnika za Eurosong, a već su glavni favoriti za pobjedu.

Na kladionicama su prestigli i Ukrajinu, koja je dugo držala prvo mjesto, a sve zbog povratka bivše pobjednice Eurosonga na Melodifestivalen, švedsku inačicu Dore.

Radi se o pjevačici Loreen, koja je 2012. godine osvojila Eurosong s pjesmom "Euphoria", a sada se želi vratiti na natjecanje s pjesmom "Tattoo".

Švedski izbor za predstavnika na Eurosongu traje od 4. veljače do 11. ožujka, kada će se doznati pobjednik, a Loreen je zasad glavna favoritkinja.

Najveće šanse daju joj obožavatelji Eurosoga, koji zadnjih dana ne prestaju dijeliti svoje uzbuđenje zbog njezina mogućeg povratka na natjecanje, a snimke njezina nastupa s Melodifestivalena preplavile su društvene mreže.

"Švedska ima samo jednu opciju za ovogodišnji Eurosong, a to je Loreen", "Ako ne pošaljemo Loreen, mi smo idioti, "Loreen mora pobijediti", samo su neki od brojnih komentara na njezin nastup na Twitteru.

A tko je Loreen? Rođena je kao Lorine Zineb Noka Talhaoui 1983. u Stockholmu, a roditelji su joj Berberi iz Maroka. Kao djevojčica preselila se u Vasteras, a put do slave pronašla je putem švedske verzije Idola 2004. godine.

Tamo je završila na četvrtom mjestu, te objavila svoj prvi singl "The Snake", nakon koje je uslijedila "My Heart Is Refusing Me", pjesmu koja je dospjela na prvo mjesto švedskih glazbenih ljestvica. Nakon toga uslijedila je "Euphoria" koja je euforično poharala Europu. Još neki od njezinih velikih hitova su "Walk with Me", "Neon lights", "Sober', "In My Head", "I'm in It with you".

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bivši batler princeze Diane javio se poslije puno godina s jednom, jedinom željom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Goran Bogdan nakon dugo vremena snimljen s 11 godina mlađom djevojkom, ljubavi su dali drugu šansu i nisu se pokajali!