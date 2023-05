Ovo su reakcije oduševljenja na finalni nastup Leta 3 u Liverpoolu, reagirao je čak i službeni profil Eurovizije: ''Ma lete u top 3!''

Let 3 opet je izazvao razne reakcije publike na svoj finalni nastup na Eurosongu, ovo su neke od njih.

Let 3 opet je izazvao lavinu reakcija nakon svog posljednjeg nastupa u finalu ovogodišnjeg Eurosonga u Liverpoolu.

Nakon što su opet pomeli konkurenciju na pozornici, reakcije se nisu prestale nizati, a mi smo izdvojili najbolje od njih.

''Top 5'', ''Bravo ŠČ!'', ''Najboljiiiii'', ''Razvalili su'', ''Neviđeno za Hrvatsku, svaka čast'', ''Bravo Prle, najbolje do sad'', ''Nakon svih uspavanki, najbolji su!'', ''Poletit će oni u top 3!'', ''Fenomenalno, gromoglasna vriska publike na kraju je sve rekla'' samo su neki od komentara na Facebooku.

Mnogi su primijetili i da je publika uzvikivala ''ŠČ!'' svaki put u pjesmi: ''Publika je pjevala s njima'', ''Naježio sam se na svako ŠČ publike''.

Službeni profil Eurovizije podijelio je dijelić nastupa i na svom Twitter profilu, a u opis su napisali: ''Ne, ne halucinirate, ovo je Eurovizija!'', a objavili su i poseban status: ''ŠČ!''.

No, you are not hallucinating. Yes this is Eurovision 🇭🇷🚀 #Eurovision pic.twitter.com/z5tG6vEboI