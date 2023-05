Novi ispad Bena Afflecka prema Jennifer Lopez razbjesnio je njezine fanove: "Možeš imati sve, a opet biti jadan"

Ben Affleck snimljen je kako poprilično ljutito zatvara vrata automobila nakon što je Jennifer Lopez sjela na suvozačevo sjedalo, a uzrok njegove ljutnje nikome nije jasan.

Slavni holivudski bračni par Jennifer Lopez i Ben Affleck snimljeni su ovih dana u žustroj svađi na premijeri njezina novog filma "The Mother" u Los Angelesu kada su mislili da ih nitko ne gleda, a čini se kako se trzavice nastavljaju i dalje.

Paparazzi su sada uhvatili Bena kako je ljutito zalupio vratima automobila nakon što je Jennifer sjela na suvozačevo mjesto, a što je izazvalo bijes njezinih obožavatelja na društvenim mrežama.

Video, koji je u međuvremenu postao viralan, prikazuje Bena kako hoda ispred Jennifer do njihovog Mercedesa dok pije ledenu kavu. Potom joj je otvorio i zatvorio vrata, ali nimalo mirno i pristojno, čak naprotiv.

Video pogledajte OVDJE.

"Uvijek izgleda kao da mu je dosta i iznervirano", "Možeš imati sve, a opet biti jadan", "On prolazi kroz nešto", "Namjerno skreće pogled s nje dok ona ulazi u auto. Definitivno se svađaju", zaključili su korisnici društvenih mreža.

No prije toga par je viđen kako se smiješe i drže za ruke dok su pili kavu, Ben je imao osmijeh od uha do uha dok se Jennifer smješkala i čavrljala s njim, pa nije posve jasno što se dogodilo na putu do auta.

Na premijeri njezina novog filma "The Mother" u Los Angelesu, iako su se trudili izgledati kao da je sve u najboljem redu, fotografi su ih snimili ljutitih izraza lica dok su nešto ozbiljno raspravljali i to kada su mislili da ih nitko ne gleda. Jennifer se mrštila i žustro gestikulirala rukama prema Benu dok je on izgledao poprilično ljutito i unosio joj se u lice. Nakon što su ih uhvatili u napetom razgovoru, ubrzo su se vratili poziranju s blistavim osmijesima i razmjenjivali su poljupce dok su pozirali pred fotografima kao da se ništa nije dogodilo.

Supružnici su zbog slične situacije dospjeli na naslovnice nakon dodjele Grammyja u veljači kada je Jennifer uhvaćena kako zahtijeva od Bena da se pretvara da uživa.

Jennifer mu je tada rekla: "Izgledaj više srdačno, prijateljski. Izgledaj motivirano", a Ben joj je odgovorio: "Možda bih mogao".

Njihov razgovor transkribirao je čitač s usana za Daily Mail, a to se dogodilo nakon što su ih kamere uhvatile u svađi na premijeri njezina filma "Shotgun Wedding" u siječnju.

Jennifer inače u novom filmu igra glavnu ulogu, bivšu plaćenu ubojicu koja je prisiljena vratiti se poslu kako bi zaštitila svoju kćer.

