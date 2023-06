Poginuo glumac kojeg smo obožavali gledati u hit-seriji i kultnom filmu, o nesreći je izvijestio njegov glasnogovornik: “Shrvan sam”

Treat Williams život je izgubio u 72. godini nakon teške nesreće s motociklom.

Jedan od omiljenih američkih glumaca Treat Williams preminuo je u 72. godini nakon nesreće s motociklom, a tužnu je vijest za medije potvrdio njegov glasnogovornik i agent Barry McPherson.

"Poginuo je danas poslijepodne. Skretao je lijevo ili desno i auto mu je presjekao put. Jednostavno sam shrvan. Bio je najljubazniji tip i bio je jako talentiran. Filmaši su ga voljeli i on je bio srce Hollywooda od kasnih 1970-ih. Bio je zaista ponosan na svoje ovogodišnje uspjehe i zadovoljan poslom. Imao je uravnoteženu karijeru", izjavio je Barry za magazin People.

Jacob Gribble, Vatrogasni zapovjednik iz Dorset u Vermontu Jacob Gribble, potvrdio je da se nesreća dogodila u ponedjeljak oko 17 sati, a u kojoj su sudjelovali jedan automobil i motocikl.

Treat je glumiti počeo u kazalištu, a filmsku je karijeru započeo 1970-ih pojavljivanjem u raznim mainstream hitovima kao što su "Deadly Hero", "The Ritz" i "The Eagle Has Landed".

Međutim, njegov veliki proboj dogodio se 1979. godine kada je glumio Georgea Bergera u filmskoj adaptaciji hit-predstave "Kosa". Uloga mu je donijela nominaciju za Zlatni globus za novu zvijezdu godine — glumca, njegova druga nominacija došla je 1981. godine za ulogu Daniela Ciella u "Princu grada", a zapaženu ulogu ostvario je i u filmu "Bilo jednom u Americi".

Glumac je ostavio traga i na malim ekranima. Uloga dr. Andyja Browna u seriji "Everwood" u kojoj je glumio od 2002. do 2006., donijela mu je nominaciju za nagradu SAG za najbolju izvedbu muškog glumca u dramskoj seriji, a ostvario je uloge u serijama "Plava krv" i "Kasna smjena".

2016. godine pojavio se u ulozi Micka O’Briena u "Chesapeake Shores", obiteljskoj drami temeljenoj na istoimenom romanu Sherryl Woods i ostao je u njoj do šeste i posljednje sezone.

Treat je iza sebe ostavio suprugu Pam Van Sant i dvije kćeri Gille i Ellie.

