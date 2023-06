Maleni sin bivšeg slavnog para posvuda nosi haljine, a sada su procurile uznemirujuće tvrdnje i pravi razlog koji se krije iza toga?

Brian Austin Green se oglasio o navodima da njegova bivša supruga Megan Fox zlostavlja sinove prisiljavajući ih da nose žensku odjeću.

Američki glumac i zvijezda serije "Beverly Hills 90210" Brian Austin Green odbacio je uznemirujuće tvrdnje da on i njegova bivša supruga, glumica Megan Fox tjeraju svoje sinove da nose odjeću za djevojčice.

On se oglasio nakon što je američki republikanac Robby Starbuck, koji se kandidirao za američki Kongres prošle godine, izjavio da je svjedočio kako je dvoje djece bivših supružnika govorilo da ih je mama prisiljivala da nose odjeću za djevojčice dok ih je njihova dadilja pokušavala utješiti.

"To je potpuno lažna priča. Postoji samo nekoliko ljudi u njihovom svijetu koji zapravo mogu provjeriti je li ovakva priča istinita ili nije, a ja vam mogu reći s apsolutnom sigurnošću da nije. Osoba koja tvrdi da je to istina savršen je primjer nekoga sa sebičnim motivima koji ne mari za negativan utjecaj na odnos roditelja i djeteta", izjavio je Brian za TMZ.

Sve je počelo kada je kalifornijski političar tweetao da je živio u istoj zatvorenoj zajednici kao i poznata obitelj i da su se njihova djeca igrala u parku.

"Vidio sam dvoje od njih kada su pričali da ih je mama prisilila da nose odjeću za djevojčice. To je čisto zlostavljanje djeteta. Molite se za njih", napisao je Robby na svom profilu na Twitteru.

These are Megan Fox’s sons. We used to live in the same gated community and our kids played at the park. I saw 2 of them have a full on breakdown saying they were forced by their mom to wear girls clothes as their nanny tried to console them. It’s pure child abuse. Pray for them. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm