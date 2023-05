Ben Affleck sprema se na drastičan potez nakon ružnih svađa s Jennifer Lopez, je li stvarno spreman na to?

Ben Affleck navodno se želi povući iz javnog života, i to nakon što je više puta uhvaćen u žustrim svađama sa svojom suprugom Jennifer Lopez.

Prema pisanju stranih medija, holivudski glumac Ben Affleck mogao bi se povući iz javnog života zbog tvrdnji da postoje napetosti između njega i njegove supruge, pjevačice Jennifer Lopez, nakon što su ih u nekoliko navrata snimili u svađi.

Pogledaj i ovo Nešto tu ne štima Ovoj idili Jennifer Lopez i Bena prethodile su malo ružnije scene, kamere ih uhvatile kada su mislili da ih nitko ne gleda

Par koji se vjenčao prošle godine snimljen je tijekom žustrih svađa i prepirki na ulici, u automobilu, pa čak i na crvenom tepihu premijere njezina novog filma "Majka".

50-godišnji Ben navodno priželjkuje mirniji život, a PR stručnjakinja Mayah Riaz sugerira da je to posve moguće.

"Ne izgleda kao da uživa u javnoj strani svog glumačkog posla, pogotovo na pojavljivanjima poput različitih dodjela nagrada i premijera. Posljednjih nekoliko puta nije izgledao kao da je uživao. Što će se češće pojavljivati na javnim događanjima izgledajući jadno ili pokazujući da postoje napetosti između njega i Jennifer, ona možda neće ni željeti da on prisustvuje. Postoje slavne osobe među zvijezdama koje imaju mirniji život unatoč statusu slavne osobe. To je sasvim moguće", izjavila je Mayah za The Mirror.

Uz to je sugerirala da će Jennifer i dalje moći zadržati svoj status slavne osobe s A-liste čak i ako Ben napravi korak unatrag i odluči živjeti ispod radara te dodala da iako imaju problema to ne znači kraj njihove ljubavi.

"Tko zna kakva je stvarnost njihova odnosa. Da, možda su imali nekoliko svađa, čak i u javnosti, ali koji par se ne svađa? Sve što znamo je da su još uvijek zajedno kao par. Sada se dovoljno dobro poznaju i mislim da će zauvijek ostati zajedno", rekla je Mayah.

