Naša pjevačica mnoge je dirnula svojom posvetom kolegici: "Zato je mrze. Ne mogu je poleći, ne mogu je preskočiti, pa miniraju slabine"

Pjevačica Severina ne prestaje dobivati podršku nakon odluke Vrhovnog suda o vraćanju skrbništva nad njezinim sinom ocu Milanu Popoviću.

Brojni poznati hrvati i Hrvatice, ali i regionalne zvijezde, javno su Stali uz Severinu, a posebno se istaknula poruka kojom ju je podržala kolegica Nika Antolos, pjevačica grupe Feminnem.

"Sve bih mogla istrpiti, dok god mi ne diraju dijete... Ne mogu ni zamisliti koliko majki i očeva to trenutno umire... ne mogu napisati živi, jer to na život ni ne mirise... Jedna od njih je i Severina. Ona o kojoj jako vole pričati, jer među iznimno rijetkima, već godinama postojano stoji čelo o čelo s svim moćnim muškarcima ove i one države. I to na pol snage odradi. Zato je mrze. Ne mogu je poleći, ne mogu je preskočiti, pa miniraju slabine. Prstima ravno u dušu. Dijete. Kako moraju radosno poskakivati svi koji je godinama ne mogu progutati. Divno zar ne? Kakvi moćnici... Dijete i majka srastu od samoga začeća u jedno, stoga kad to čudo života napusti samo njihov svijet, oni (oboje) i dalje imaju osjećaj jednog. Zato dijete od majke teško se odvaja. I obrnuto. Dakako, to ako pričamo o pravom terminu mame, ne samo - 'mame'. A ovdje o pravoj mami pričamo", započela je Nika.

"Da se razumijemo u startu, ne interesira me 'vanjska slika' Severinina, nečiji 'doživljaj' ili 'pretpostavka'. Pričam ono što znam. Gori joj srce za sina. Preokrenula bi cijeli svijet za slobodu da vole se više dozvoljenih sati, ali svijet podmuklo noktima drži se za blato..." nastavila je.

"A utihnut’ će buka, smanjiti se vijesti, i na kraju dana pasti će tama, kad mali se opet, u stranu sobu smjesti, misliti će samo 'gdje je moja mama'... Nadam se da mirno spavaju oni okićenih džepova, za razliku od djece... Jer mama preklinje Boga, a On uvijek odgovori... Ne zaboravite, Njegova je zadnja. Ne vjeruj im mama, svijet je još uvijek čaroban..." zaključila je pjevačica, a njezina objava na Instagramu dirnula je mnoge.

Severinu su na društvenim mrežama podržali i Ana Gruica Uglešić, Nina Badrić, Maja Šuput, Ida Prester, Iva Radić, Lejla Filipović, Tihana Lazović, Marijana Batinić, Davor Grgin, Seka Aleksić, Nika Turković, Boris Ružić te mnogi drugi, a njihove objave možete pogledati u našoj galeriji.

