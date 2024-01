Nakon šokantnog razvoda od miljenika žena, utjehu je pronašla u novom prijatelju i glumcu hrvatskih korijena koji je od nje mlađi 13 godina

Deborra-Le Furness sprijateljila se s Ericom Banom na setu filma "Force of Nature: The Dry 2" na kojem joj je on bio najveća podrška.

Nakon šokantnog razvoda od supruga i glumca Hugha Jackmana, s kojim je bila u braku 27 godina, Deborra-Lee Furness pronašla je utjehu u novom prijatelju na kojeg se može osloniti, a neki su se odmah zapitali rađa li se među njima nova romansa.

68-godišnja glumica vratila se u svijet glume nakon rastave, a uz to je postala poprilično bliska sa slavnim Ericom Banom, 55-godišnjim holivudskim glumcem koji korijene vuče iz Lijepe Naše.

Prema pisanju Woman's Daya, par se zbližio dok su zajedno radili na setu filma "Force of Nature: The Dry 2".

"Ona i Eric su se sjajno zabavljali na snimanju i postali su prijatelji od prvog dana. Ona se stvarno veseli raditi s njim, bio joj je velika podrška i utjeha pri prvim pokušajima glume nakon dugo vremena", rekao je anonimni izvor.

Dodao je i kako Deborra smatra Erica zgodnim i zabavnim, dok je on impresioniran njezinim glumačkim talentom, no mnogi ne vjeruju kako između njih postoji nešto više pošto je Eric od 1997. godine u braku s Rebeccom Gleeson.

Deborra i Hugh okončali su svoj 27-godišnji brak prošle godine i time sve šokirali jer su slovili kao jedan od najskladnijih holivudskih parova. Vjenčali su se 1996. godine nakon što su se susreli na snimanju "Correllija" i dijele dvoje posvojene djece, 23-godišnjeg sina Oscara i 18-godišnju kćer Avu.

