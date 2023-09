Isplivala tužna istina o razvodu u koji je teško povjerovati: "To nije ništa neobično, a neke stvari koje su se pisale poprilično su glupe...''

Peter Ford komentirao je razlog razvoda Hugha Jackmana i Deborre-Lee Furness i osudio medije zbog širenja glasina.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furnes godinama su slovili kao jedan od najstabilnijih i omiljenih bračnih parova u svijetu slavnih, no nakon 27 godina braka odlučili su se razići. To je mnoge šokiralo, a pojavile su se i brojne teorije o tome što im je presudilo.

Sada je sve prokomentirao jedan od vodećih i upućenijih ljudi u australskom showbusinessu, novinar Peter Ford, koji je osudio glasine koje kruže o toj temi. U razgovoru za "6PR Breakfast with Millsy and Karl" odbacio je lude teorije koje kruže o razlazu para i podijelio svoje mišljenje o jednom od tužnih razloga zbog kojih su se razišli.

"Dvadeset sedam godina braka u showbusiness braku, to je dugo vrijeme, to je kao 186 godina u uvjetima stvarnih ljudi. Tako nešto za par u pedesetima i šezdesetima nije ništa neobično, kada im se djeca osamostale, shvate da ih više ništa ne povezuje te odluče otići svatko svojim putem. Neke od stvari koje sam pročitao tijekom vikenda jednostavno su preglupe. Stalno čitam tu priču u kojoj je netko rekao da su se počeli pojavljivati problemi jer Deborra-Lee nije bila na probama za 'The Music Man'. Zašto bi bila? Ona ne glumi u njemu!" izjavio je Peter.

Kritizirao je kolege u medijima zbog širenja glasina o zvijezdama s A-lista, prije nego što je podijelio neke jedinstvene uvide u Hughov način razmišljanja. Otkrio je da su vježbali u istoj teretani prije mnogo godina i rekao da je često viđao zvijezdu "Wolverinea" u teozofskom društvu u Melbourneu.

"Tamo je često držao tečajeve o budizmu, spiritualizmu i meditaciji, tako da je uvijek bio u potrazi za nečim", rekao je Ford.

Vijest o njihovu razvodu mnoge je rastužila, a njima blizak izvor za Page Six otkrio je kako je to zapravo bilo očekivano i bilo je samo pitanje vremena kada će do njega i doći.

"To se dogodilo prije nekog vremena, prijatelji i obitelj znali su za to. Problemi među njima postoje već neko vrijeme, počeli su čak i prije nego što se Hugh vratio na Broadway u veljači 2022. godini glumeći u predstavi 'The Music Man'''. Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak drijemala", otkrio je izvor za Page Six i dodao kako u razvod nisu bile uključene treće osobe, već su Hugh i Deborra postali obični cimeri koji su samo zajedno živjeli te im je to presudilo.

54-godišnji Hugh i 67-godišnja Deborra zajedno imaju dvoje djece, 23-godišnjeg sina Oscara i 18-godišnju kćer Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

