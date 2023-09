Najnovija objava o razvodu koja je sve šokirala: Godinama su svoju ljubav zdušno branili, a sad su nakon 27 godina priopćili da se rastaju!

Razvode se Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness, a tu su vijest i sami potvrdili i šokirali svjetsku javnost i obožavatelje.

Jedan od omiljenih holivudskih parova Hugh Jackman i njegova supruga Deborra-Lee Furness objavili su iznenađujuću vijest da sporazumno okončavaju svoj brak i šokirali tisuće svojih obožavatelja.

Tu su vijest potvrdili za magazin People i pojasnili što je dovelo do takve posve neočekivane odluke.

"Blagoslovljeni smo što smo dijelili gotovo 3 desetljeća, zajedno kao muž i žena, u prekrasnom braku punom ljubavi. Naše se putovanje sada mijenja i odlučili smo se razdvojiti kako bismo nastavili s osobnim rastom. Naša je obitelj bila i uvijek će biti naš najveći prioritet. U ovo sljedeće poglavlje ulazimo sa zahvalnošću, ljubavlju i dobrotom. Jako cijenimo vaše razumijevanje u poštovanju naše privatnosti dok naša obitelj prolazi kroz ovu promjenu. Ovo je jedina izjava koju će bilo tko od nas dati", stoji u njihovu službenom priopćenju.

Hugh i Deborra zajedno imaju dvoje djece, 23-godišnjeg sina Oscara i 18-godišnju kći Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra bila starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav nije poznavala takve granice.

Par se posljednjih godina uspješno nosio i s ružnim komentarima na Deborrin račun i kritikama da izgleda neugledno te da ne drži do izgleda uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne diralo i nisu se osvrtali na zle jezike, pa je odluka o razvodu dodatno sve zapanjila.

